Las deudas de IOMA ponen en riesgo el sistema de salud privado de la provincia de Buenos Aires

Hace rato que los prestadores de IOMA vienen denunciando importantes atrasos en los pagos y desactualizaciones en los costos de las prestaciones médicas; por lo que muchos profesionales de la salud decidieron cobrar adicionales - algo que desde la obra social del estado bonaerense denuncian como ilegal - o dejaron de atender por IOMA.

Pero la decisión tomada por tres de los centros de salud privada, de los mas importantes de Mar del Plata como lo son las clínicas Colón, 25 de Mayo y Pueyrredón, de que a partir de los primeros días de diciembre dejarán de atender por IOMA, dejó al desnudo la grave situación que atraviesa el sector de los efectores de salud privada de la Provincia de Buenos Aires por las abultadas deudas que mantiene el IOMA con FECLIBA y ACLIBA, las dos cámaras que nuclean a sanatorios, clínicas, hospitales y otros centros de salud.

Deudas que entre las dos cámaras superan los cinco mil millones de pesos, sumado a las complicaciones del sector para poder conseguir los insumos médicos por las trabas a las importaciones.

En diálogo con MDZ, el titular de FECLIBA (Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires), Licenciado Néstor Porras, afirmó que la situación del sector es crítica: “Los valores que paga IOMA están por debajo de los costos. Las clínicas y sanatorios de la Provincia de Buenos Aires están en una situación límite; IOMA nos está debiendo 3.378 millones de pesos”.

“El 21 de noviembre teníamos que cobrar el mes de septiembre y todavía no nos depositaron ni un centavo”, el titular de FECLIBA aclaró que la adeudado no es solo de septiembre: “Venimos arrastrando deuda desde principio de año; IOMA paga según los rubros. Por ejemplo, el rubro complementario que son las prestaciones facturadas aparte, la deuda acumulada es del mes de enero y así van acumulando deudas en todos los rubros”.

Asimismo, el Licenciado Porras dijo que desde hace cuatro años mantienen un buen diálogo con las autoridades de la obra social del Estado bonaerense y agregó: “ En lo posible pagan lo de IOMA Obligatorio que es el mayor volumen, generando algo de impacto en las cuentas; y después, al tiempo, van sacando de a puchos diferentes pagos”.

Licenciado Néstor Porras, titular de FECLIBA.

“La sociedad tiene que tomar conciencia que tener el carnecito de IOMA no significa que la salud es gratis; la mayoría de los prestadores todavía estamos bajo la Ley de Emergencia en Salud y si la sacan estamos todos fritos. La situación va a ser caótica”, sostuvo el dirigente de una de las cámaras de los efectores de salud privada.

Por otra parte, Porras denunció que IOMA cierra convenios con prestadores por fuera de las cámaras: “Están haciendo algo que es realmente grave, firman convenios directos con prestadores que son socios de FECLIBA y ACLIBA”.

“Para que firmen el convenio, IOMA les ofrecen más plata por prestaciones, los pagos son a 30 días y las auditorias médicas se las hacen en la próxima factura. Cuando a nosotros nos pagan, con suerte, a los 60 días y las auditorias que son un verdadero dolor de cabeza las hacen sobre la marcha”.

Agregó: “Entendemos que por la situación que estamos atravesando algunas clínicas firmen los convenios, pero desde el consejo directivo de FECLIBA consideramos que es una jugada malintencionada hacia las cámaras. No estamos en contra de que IOMA firme convenios directos, pero las condiciones deben ser las mismas para todos. Porque de esta forma no queda otra que pensar que buscan vaciar las cámaras”.

En tanto Porras dijo que están cansados de la situación y que “las bases están muy inquietas. Desde que asumió el gobernador siempre buscamos diálogo y contuvimos a nuestros prestadores. Ahora esta movida de IOMA nos hace perder representatividad y nos pone frente a nuestros socios en una situación incómoda; cuando lo único que queremos nosotros es cobrar lo que nos deben”. Profesionales de la salud reclaman en la gobernación bonaerense por un aumento en el valor de las prestaciones que paga IOMA.

En cuanto a si van a judicializar la deuda, el titular de FECLIBA fue claro: “Vamos a agotar todas las instancias de diálogo como lo hicimos siempre -agregó-. Ahora nos enteramos que a los que firmaron el convenio directo, IOMA les pagó el 17 de noviembre, antes de las elecciones, mientras que nosotros mendigamos el cobro de septiembre. Las bases en los distritos no dan más”.

Sobre la situación de las 3 clínicas marplatenses dijo: “Lo que empezó en Mar del Plata es un efecto dominó. Vemos venir una situación parecida en Bahía Blanca, que están avisando que algo van a hacer, lo mismo pasa en La Plata y en el Conurbano”.

Asimismo, añadió: “En el Zoom de estas tardes que tuvimos con las clínicas de Mar del Plata y las autoridades de IOMA, intentamos acercar posiciones para evitar el corte de prestaciones. Desde IOMA nos pidieron que presentemos un plan y el viernes vamos a volver a reunirnos”.

“Si seguimos así, no se va a poder sostener mucho más el sistema que vemos cómo se está anarquizando y saliéndose del carril. Nosotros contuvimos cuatro años a la gente, ya no podemos más”, finalizó el Lic. Néstor Porras, presidente de FECLIBA.

En tanto el propietario de un importante sanatorio privado de la ciudad de La Plata, dijo en off a MDZ: “Las autoridades de IOMA buscan romper con FECLIBA y ACLIBA, para hacer después lo que quieran”, y añadió: “Lo mejor que podemos hacer desde las clínicas es mantenernos unidos y ponerles un plazo de pago. Y, si no nos pagan, cortar la prestación y que los afiliados de IOMA vayan a quejarse a 45 (sede central de IOMA) como hacemos nosotros. Esto es una guerra y los que están enfrente no tienen escrúpulos".

Lo cierto es que, de no llegar a un acuerdo este viernes con las tres clínicas de Mar del Plata, a partir del próximo lunes cortarían la atención a los afiliados marplatenses de IOMA. Algo que podría causar un efecto cascada en clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Buenos Aires, provocando un corte masivo en las prestaciones de IOMA. Situación que podrií evitarse si la obra social del Estado provincial, que da cobertura en salud a cerca de 3 millones de bonaerenses, cancelara la deuda de más de cinco mil millones de pesos y actualizara los montos de las prestaciones que brindan los efectores de la salud privada.