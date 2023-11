De cuánto es el "aguinaldo" que reclaman los piqueteros

Alberto Fernández, Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz incumplieron. Eso dice el Polo Obrero que ayer marchó junto a otras organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera a los ministerios de Economía y Desarrollo Social para reclamar el pago del "medio aguinaldo" de fin de año, que se garanticen sus derechos y que el Gobierno "cumpla con sus obligaciones".

"Marchamos hasta el Ministerio de Economía porque queremos saber dónde está Massa. ¿Se tomó vacaciones?", preguntó Eduardo Belliboni, líder de Polo Obrero. Y agregó: "No es momento de vacaciones, todos estamos cansados, pero llegando fin de año" y "hay que poner las responsabilidades sobre la mesa y resolver los problemas que la gente tiene, más allá del gobierno que venga".

Los ejes de lucha de los movimientos sociales están hoy bajo dos paraguas: uno que tiene que ver con la actual gestión y lo que para los piqueteros es una deuda y otro relacionado a Javier Milei como presidente electo y a los pedidos que a él se le hacen. En el medio queda resolver el pedido del medio aguinaldo que podría incluirse en las responsabilidades de la gestión de Fernández, pero el problema podría ser pateado hasta el 10 de diciembre para que lo resuelva el lbertario.

El cálculo de ese "aguinaldo" se hace sobre el valor del programa Potenciar Trabajo por el que hoy se pagan $58.800. Es decir, que lo que piden es $29.400 más el próximo mes. En julio y agosto, el monto de este plan fue de $52.750. La suma fue aumentando de forma paulatina hasta llegar a la actual, pero además desde septiembre hasta la fecha los movimientos recibieron siempre un bono de $10.000 que se sumó a la cifra regular.

"Massa tiene que liberar los fondos y respetar los acuerdos", enfatizó Belliboni y contó que mientras movilizaban al Ministerio de Economía, se enteraron "que Massa anunció que no va a haber ningún tipo de partidas presupuestarias que no sean acordadas con Milei". Por eso, se preocupó y dijo: "Hay cosas que son del actual Gobierno, de la actual administración y tienen que cumplirlas" y apuntó que "no puede adjudicarle la responsabilidad de la distribución presupuestaria a un gobierno que todavía no asumió". Por esto, anticipó que probablemente tengan que "volver a movilizarse en los próximos días".

"Trabajo genuino" es otro de los pedidos de los movimientos sociales. Foto: Télam.

La protesta

La movilización de ayer se hizo en la puerta del Ministerio de Economía, donde llegaron procedentes del Ministerio de Desarrollo Social y concluyó a las 13.30.

Desde las 10 los manifestantes se habían concentrado en la intersección de las Avenidas 9 de julio y San Juan, y marcharon por dos carriles de la 9 de Julio hasta la sede de la cartera de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz , donde entregaron un petitorio. Luego, continuaron hasta el Obelisco, por Avenida de Mayo, hasta llegar al Ministerio de Economía, ubicado frente a Plaza de Mayo.

También se movilizaron el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento 29 de Mayo, el Movimiento Argentina Rebelde, el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Rebelión Popular, el Frente de Desocupados Unidos y el Movimiento Barrial de los Trabajadores, la Izquierda Socialista Latinoamericana y la William Cook.