Arcana: donde la música electrónica te propone una sensación sin igual

El hotel spa Termas de Cacheuta fue el escenario en el que se desplegó Arcana, este sábado 25 de noviembre. Un sunset y un amanecer sin igual, entre montañas, con los asistentes inmersos en la magia que genera la música electrónica.

Arcana nos invitó a disfrutar de un espacio donde la música electrónica se convirtió en una herramienta para la exploración espiritual y el descubrimiento personal. Fue una experiencia sin igual, desde el comienzo. Con una decoración especialmente diseñada para transportarte a vivir otras sensaciones; mientras que personajes encarnados de magia nos recibían misteriosos...

¿Estás preparado? Arcana ya desembarcó en Argentina.

Noticias Relacionadas La primera tanda de Sociales de Arcana: una experiencia electrónica increíble

¡Enjoy!

Cada asistente pensó, elaboró y hasta diseñó su look: accesorios, peinados, make up. Pero si un touch faltaba, podías sumarlo ahí mismo, maquillándote o peinándote frente a las montañas. Glitter y brillos para el rostro y el cuerpo, no faltaron.

Looks especialmente creados.

Hombres y mujeres se dejaron llevar por el estilo.

El dress code: mystic vibes.

La montaña iluminada impactó a locales y turistas.

A las 18.00 hs comenzó el evento, para disfrutar de la belleza de la montaña junto con la música creada a partir de copas y dulces vocalizaciones. En la recepción, una tarotista te leía una carta que elegías para guiarte a tomar decisiones correctas y brindarte una perspectiva distinta de la vida.

Vocalizaciones que te envolvían.

Sumergirte por las Termas era un flash: la precordillera iluminada, velas y diamantes flotantes. Hasta llegar al escenario, rodeado por un arco de luces que brillaban al sonido del beat de cada uno de los DJs que tocaron por 13 horas.

¡13 horas de sensaciones!

El lugar, al aire libre, era ideal para disfrutar una noche en la naturaleza, que no se vio afectada por la suave llovizna que hubo a la tarde, ya que los organizadores se encargaron de mantener todo en orden e impecable. Así, la inesperada lluvia se convirtió en una sorpresa más de la naturaleza, que nos dispuso a vivir una nueva sensación.

Entre la luna y la Tierra: Arcana.

El line up

El line up fue una curación musical de distintas partes del mundo: Turquía, Grecia, Uruguay, Francia, Italia y México, con ruidos modernos y una música para bailar.

¡Una atención de lujo!

El servicio gastronómico y de barras fue espectacular, así como la atención en las mesas VIP. Un staff de primera, que preparaba platos al paso para acompañar con el trago que más te gustara y disfrutar de la música, los amigos y la naturaleza que te abrazaba hasta la llegada del Sol del domingo.

¡Muy pronto! Una nueva edición.

No te pierdas las próximas ediciones de Arcana. Podés seguirlos en su cuenta de instagram: @arcana.experience