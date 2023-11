La agobiante realidad de los inquilinos tras la propuesta de derogar la Ley de Alquileres

El presidente electo, Javier Milei, anticipó alguna de las medidas que adoptará en su gobierno en el corto y mediano plazo, entre las cuáles se verá afectada la Ley de Alquileres. El libertario confirmó la necesidad de derogar la ley vigente porque justificó que "lo único que hizo es perjudicar a aquellos que debía proteger". A raíz del anuncio, ambas partes implicadas mostraron posturas diferentes, por un lado, los rentistas se vieron más beneficiados, pero -por el otro- está la creciente angustia e incertidumbre que atraviesan todos los inquilinos del país.

Tamara Lescano, referente de Inquilinos Agrupados, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó la situación actual que atraviesan los inquilinos y cómo afectará al sector la declaración de Javier Milei: "La ley aún está vigente, estos son planteos que se venían haciendo y que no sorprenden porque responden a la idea de liberar los alquileres sin ningún tipo de control estatal. Nosotros vamos a seguir defendiendo la ley, al igual que a los inquilinos, pero es importante plantear el defender la normativa actual, que los contratos que se firmen sean con la ley y que los que ya están firmados continúen porque las leyes no son retroactivas".

"Existe una constitución y hay un proceso de formación y sanción de leyes, para derogar una ley debe haber otra ley que tiene que ser tratada en el Congreso. Nosotros no somos ingenuos, sabemos que puede haber una intención de gobernar a través de un decreto de necesidad de urgencia, que no es lo que corresponde en nuestro sistema legislativo y constitucional, pero sabemos que es una posibilidad. De todas formas, hace un mes se terminó de sancionar una ley que tuvo un proceso de debate durante prácticamente dos años, que intentó reformar una ley que tenía vigencia desde hace tres años; y ya ahora están planteando volver a derogarla. Es un proceso permanente de debate sobre la legislación con respecto a los alquileres", agregó.

Además, expresó que "es muy difícil encontrar una solución que contente a las dos partes porque existen intereses contrapuestos. Hay un sector que lo que quiere es ganar más sin límite a costa de una necesidad de vivienda que es la del otro sector, que somos los inquilinos de todo el país, que lo que queremos es vivir en tranquilidad". En ese contexto, argumentó que "hay un sector que somos nosotros que no tenemos otra alternativa que alquilar para poder vivir, y la vivienda es un derecho humano fundamental, entonces la única solución es que el Estado nos proteja. Nosotros entendemos que el Estado tiene que proteger a los sectores más vulnerables y tiene que garantizar derechos, para eso tiene que estar y eso es lo que nosotros defendemos".

Javier Milei, presidente electo, anunció una nueva medida que afectará a los inquilinos.

Dentro de su declaración, Javier Milei expuso que su intención es que a futuro los alquileres se puedan pactar en cualquier moneda: "Esto sería legalizar algo que ya viene sucediendo porque la realidad es que la ley nunca se cumplió", sentenció Lescano. "Nosotros entendemos que el Estado es el que tiene que garantizar los derechos, y la realidad es que esto no ha pasado. Creemos que la única forma es seguir peleando porque la ley se cumpla, hay un marco legal que hoy está vigente y que plantea que los alquileres no pueden ser en dólares y que no se pueden ni siquiera publicar en dólares. Lo que están planteando es legalizar algo que está sucediendo, que es que los rentistas quieran cobrar en dólares los alquileres en una sociedad donde los trabajadores cobramos en pesos. Entonces, realmente se transforma en una dificultad importantísima para poder garantizar algo tan elemental y necesario como es la necesidad de vivienda".

Y concluyó, opinando: "Hay un porcentaje muy grande de la población que votó por un cambio, pero no necesariamente eso va de la mano con el paquete de medidas antipopulares que se están presentando. Nosotros entendemos que la ley no se cumplió, que tampoco venimos de una situación en donde estaba todo bien para los inquilinos y ahora pasaríamos a la desregulación y el caos. Nosotros vamos a estar al lado de los inquilinos como lo estuvimos siempre, peleando por nuestros intereses y por lograr el acceso a la vivienda digna mediante un alquiler justo y controlado por el Estado".