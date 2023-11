Cuál es el rol clave que desempeñan las mujeres como vicepresidentes

Los movimientos de feminismo radical en el mundo, cumplen con la regla que “lo más conservador es una revolución”. La palabra revolución que implica cambio en su etimología, sin embargo, implica una vuelta completa. Muy habitualmente escuchamos la expresión dio un giro de 360 grados, sin notar que ello es volver al lugar de origen. Los cambios de rumbo sin embargo son aquellos en los cuales con unos pocos grados se salen del sendero previo y para poder ver eso se necesita de una mirada externa y complementaria.

Esa visión muy mediatizada y por momentos violenta, desconoce la evolución del movimiento feminista y cree en su desconocimiento haber inventado la historia. De hecho, las voces de las feministas del ´60/´70 en adelante notan varias veces cómo este movimiento actual implica un retroceso, y en realidad pasó a ser un movimiento que coloca al hombre en el lugar del enemigo como toda razón de existencia. Afortunadamente la historia nos demuestra lo contrario, y desde la antigüedad la mujer ha estado en un lugar de importancia, en muchos momentos si esto fuera necesario siendo ellas las que decidían la historia. La clave es y será siempre la complementariedad, no las revoluciones, o los opuestos en conflicto.

El signo en la historia ha sido sin embargo, quien ocupaba la fachada de la escena y quien ejercía el poder real, o una influencia significativa sobre el que aparentaba ser el que lo ejercía. Esto viene a colación de un interesante fenómeno y es que en nuestro país las últimas tres presidencias contaron con figuras de vicepresidente mujeres.

Gabriela Michetti

La figura de vicepresidente es a veces considerada menor hasta cosmética, decorativa, pero ¿es así?

El gobierno de Néstor Kirchner si bien tenía un vicepresidente, Daniel Scioli, su esposa Cristina Fernández de Kirchner desempeñó un rol de mayor importancia; eso se vería constatado luego en sus dos períodos como Presidente de la Nación. Mauricio Macri tendría en Gabriela Michetti como vicepresidente. Alberto Fernández, a su vez con sospechas bastante firmes de ocupar ese lugar en función de los designios de Cristina Fernández de Kirchner, tendría a ésta como vicepresidenta. Por último el actual presidente electo Javier Milei, lleva a otra mujer, con otro perfil, Victoria Villaruel, en ese cargo.

Existe una posible lectura y de la misma manera que repetidamente se consultaba en virtud de una campaña plagada de referencias a la patología mental presunta de los candidatos para atizar el miedo, y es el de la personalidad, los aspectos psicológicos individuales de cada una de ellas. Hay otra mirada sin embargo que es la del contexto en que esto se da.

El contexto histórico, el social y el de quien está en el frente de la escena y allí es que nos muestra desde otra mirada con mayor perspectiva ese perfil de compañera de fórmula elegida en cada caso y donde de alguna manera implica una declaración de principios, más allá de lo expresado verbalmente.

Las figuras relativas a la importancia del rol de la mujer en la historia son muchas, desde Helena de Troya y lo que ya sabemos y aún recordamos, a Cleopatra y su juego de seducción con dos emperadores romanos que los lleva a la guerra y que siguieran su juego, al rol de las videntes, sacerdotisas, oráculos, que indicaban o no maniobras militares, a la madre de Nerón, Agripina, que no dudo en envenenar a su marido para que accediera al trono su tristemente célebre hijo, a las favoritas de los reyes que la historia con un fuerte dejo misógino las recluyó al lugar de la sexualidad, pero su palabra era de mayor influencia que la de los consejeros ministros del rey, como fue el caso de María Antonieta en Francia, o si queremos a la figura denostada y mancillada de María Magdalena que el concilio de Nicea coloco en un lugar oprobioso, pero habría sido la primera de los discípulos del señor. Cómo no mencionar el lugar de su madre la Virgen María. Europa lleva el nombre de aquella que enamoró a Zeus, y si bien se habla del “rapto de Europa” se olvida mencionar que fue la primera reina del continente que luego llevaría su nombre.

Cristina Fernández de Kirchner.

Es interesante porque esa mirada lateral, desde el principio femenino si se quiere, nos devela todo un universo oculto a la mirada desde un solo plano, como todo pensamiento que adquiere otra perspectiva, más modernamente el pensamiento lateral de Edward De Bono (frecuentemente referido en el estudio de la propaganda y el marketing). Esa mirada nos muestra desde la madre de Alejandro Magno, a los primeros reyes de lo que luego sería Inglaterra, a Penélope y su rol de sostener el reino de Ulises, Ítaca, y como en muchos casos eran ellas quienes sostenían e impulsaban a la toma de decisiones y la acción a hombres llenos de dudas. Por otro lado, estas mujeres poderosas, pero con la sabiduría de no exponerse al combate directo, eran las garantes de un sistema, un contrapoder sumamente interesante en una visión abierta de la historia.

Estamos ante tres mujeres con perfiles totalmente distintos

Las dos primeras que ya sabemos cómo actuaron, al menos lo que alcanzamos a saber, fueron paradigma de un modelo, una ética, y hasta una estética que marcaba el rumbo, muy lejanas a figuras decorativas. Ese estudio de las mujeres por detrás del poder ha sido varias veces estudiado en la historia con las esposas, madres de aquellos que perduraban. En la actualidad este rol de las mujeres por detrás del poder está lejos de ser secundario. Por ejemplo, en la presidencia que termina algunos afirman que el poder real estaba y está en la figura de la vicepresidente que eligió un lugar simbólico de no estar, y de allí su poder.

En el gobierno de Macri, la figura de Gabriela Michetti, de alguna manera mostraba el poder de la resiliencia, pero a la vez la

calma. Quizás se corre el riesgo de ser absolutamente literarios y no entender que el rol de una figura es una demostración o expresión de intenciones, es decir no es lo que efectivamente hayan hecho, sino lo que su imagen inclusive representa, su pasado, hasta su forma de interactuar. Tres estilos estéticos diferentes. En el actual futuro gobernó se suma la hermana del presidente Javier Milei que ocupa el lugar expreso de “el jefe”. Miramos muy frecuentemente el árbol y no vemos el contexto, el inmenso bosque de lo no dicho, lo no expresado, lo no abiertamente manifiesto, pero que desde ese lugar ejerce una poderosa influencia. Desde ya desde la antigüedad la mujer ha ejercido el poder de manera directa, hasta el ejemplo de haber tenido un Papa mujer, pero en este caso estamos en el rol de quienes en apariencia solo acompañan.

El fascinante rol de la mujer en relación al poder, nos remite al rol del cual nadie es ajeno, y es el rol de la madre. Esa figura que desde la antigüedad existía rey/reina, se expresa en la actualidad en la necesidad de una pareja que una complementarios, no en

conflicto u oposición sino en colaboración. Y he aquí el dilema, cuando esos complementarios no actúan como tales sino como opuestos. Quizás debamos empezar a prestarle más atención a ese rol a veces imperceptible y hasta banalizado pero determinante.

Quizás sea el inicio de una línea que iremos elaborando. Por el momento de la futura vicepresidente vemos los aspectos externos, será interesante ver si no es una de las fortalezas que sostengan el sistema que imaginamos será fuertemente amenazado. Enrique De Rosa Alabaster.

* Enrique De Rosa Alabaster, psiquiatra Forense Médico Legista MN 63406 Presidente Asociación Argentina de Victimología. @enriquederosa, www.enriquederosa.com