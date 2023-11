El dato oculto que pone en evidencia el problema de la vivienda en Mendoza

Inmobiliarias, inquilinos y propietarios coinciden en que la crisis habitacional que se vive en Argentina no tiene precedentes. Con la modificación de la Ley de Alquileres se esperaba que la oferta de inmuebles destinados a alquileres aumentará y, si bien, algo creció, no llega a cubrir la alta demanda de inquilinos. Ahora aparece una nueva complejidad, pues el presidente electo Javier Milei anunció que quiere derogar la norma.

La situación del mercado inmobiliario continúa siendo una preocupación debido a la falta de fluidez en los términos de la compra-venta y alquiler de propiedades. Según los cálculos y deducciones de cualquier ciudadano común las viviendas vacías, que no se venden ni se ponen en alquiler han prosperado mientras millones no tienen dónde vivir. Con poca oferta de alquileres, precios por las nubes y salarios estancados, muchas personas se enfrentan a la dificultad de encontrar una lugar donde vivir que se ajuste a sus necesidades pero al mismo tiempo esté acorde a las posibilidades económicas.

Un estudio realizado por Inquilinos Agrupados en el que relevaron datos de los últimos tres Censos Nacionales refleja la cantidad de propietarios e inquilinos en cada oportunidad, mostrando cómo ha crecido considerablemente el segundo grupo. En el Censo Nacional de 2001 se observa un 66,9% de propietarios y un 11,9% de inquilinos, mientras que en 2010 los primeros caen poco más de dos puntos a 64,7% pero los segundos crecen significativamente y pasan a representar un 17,6%. Este comportamiento se repite en el último Censo, donde el porcentaje de propietarios cae cuatro puntos pasando a 60,6% y el de inquilinos se incrementa casi 10 puntos ubicándose en un 26,2%.

A pesar de haber transcurrido un año desde la realización del último Censo Nacional, el procesamiento de datos que elabora el Indec, "viene lento", aseguran desde la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza. Por esa razón, aún se desconoce el número de viviendas ociosas que hay en el país y en la provincia pero si nos remontamos al último dato sobre este ítem, correspondiente al Censo de 2010, las viviendas desocupadas registradas en ese momento llegaron a la impactante cifra de 78.500. Por lo cual, se especula que, dada la crisis habitacional que estamos atravesando, en la actualidad ese número ha sido superado.

Muchos propietarios se pasaron al alquiler temporario, para turismo, explica Pablo Zenoff.

Foto: Freepik.

Pablo Zenoff de Negocios Inmobiliarios (Mat. 1535) desconoce el número de viviendas ociosas en Mendoza pero en su caso señaló que tiene "7 viviendas cerradas, que para el % que manejamos es bastante alto. Pero sí, hay varias". Además, apuntó que "con el cambio de Ley, si aparecieron nuevas propiedades en el mercado -te podes dar cuenta, porque hay mas publicaciones en los portales- pero los precios siguen por las nubes. El problema que también hay, es que muchos dueños se fueron al alquiler para turismo, dejando sin propiedades a las personas que buscan alquiler permanente, produciendo así, un aumento significativo del valor de los cánones".

Asimismo, desde Inquilinos Agrupados dan cuenta que según los datos del Censo Nacional 2022, el grupo familiar argentino está formado por 3 personas en promedio. "Si se tiene en cuenta que en Mendoza hay 708.000 viviendas para una población de 2.015.000, quiere decir que hay una vivienda cada 2,84 personas. Por lo tanto, sobran viviendas", expresó a este medio Gervasio Muñoz.

Los datos fueron relevados por Inquilinos Agrupados a partir del Indec.

Por su parte, Estanislao Puelles que actualmente es vicepresidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI) y Presidente del Colegio Inmobiliario de la Provincia de Mendoza sostuvo que "el concepto de vivienda ociosa como tal no existe. Es un concepto me parece impuesto ante una situación de crisis habitacional que vive el país, producto de que no se construyen viviendas, de que no hay préstamo hipotecario, y que eso agregado a esta nefasta ley de alquileres que han sancionado, ha hecho una crisis habitacional sin antecedentes en la Argentina".

Para Puelles, las viviendas vacías que hay son pocas y es una problemática que responde a situaciones diversas. Entre ellas, resalta las que están en proceso de sucesión por el fallecimiento del propietario y no pueden ser habitadas, las que por la crisis económica no pueden ser arregladas por sus propietarios y se encuentran inhabitables, y una gran parte que están en venta, algunas vacías y otras ocupadas por sus propietarios.

Con la modificación de la Ley de Alquileres, aumentó un poco la oferta pero los precios siguen siendo elevados.

Foto: Freepik.

El representante del COFECI insistió en que el término de vivienda ociosa se utiliza "para tratar de desviar la verdadera problemática que tenemos hoy los argentinos, de que no tenemos vivienda, de que no conseguimos vivienda y tampoco tenemos crédito para hacerlo. Es más, esas estadísticas prácticamente no se llevan porque las pocas viviendas que están vacías y están en condiciones de ser alquiladas, tienen que estar en un proceso de alquiler que puede tardar un mes, dos meses, pero después se alquilan o se venden".