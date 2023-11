Cuáles son los principales desafíos de Javier Milei en el área de infraestructura

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó los resultados definitivos del Censo 2022, donde se documentan la situación habitacional de los argentinos. Este informe será de vital importancia para el Gobierno entrante de Javier Milei, en materia de las obras de infraestructura que deben encararse para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

El Censo 2022 se realizó dos años más tarde de lo pautado por el escenario de crisis generalizada que creó la pandemia de coronavirus en 2020 y las restricciones vigentes que hubo durante dicho año. Luego de más de un año y medio de realizado el ejercicio cuantitativo, el 18 de mayo de 2022, se publicaron los resultados definitivos.

Uno de los aspectos abordados por el Censo 2022 fueron las condiciones habitacionales de los argentinos, donde se detalla el acceso al agua corriente, a cloacas, a la vivienda propia, a la red de gas, a la comunicación y el material de los hogares. Esta lectura es un punto clave, ya que da un pantallazo generalizado de una sociedad en la que millones quedan excluidos de cosas que, a primera vista, parecen básicas.

A pesar de ser algo tan básico, la realidad es que muchos argentinos no tienen acceso a ellas, según el informe del Indec. Ejemplo de ello es el acceso al agua corriente, donde el 7% de la población no tiene cañerías dentro de la vivienda y el 16,1% no tiene provisión de agua por red pública. Asimismo, el acceso a cloacas es algo que solo alcanza al 57,4% de la población del país, siendo este un fenómeno que ocurre no solo en zonas rurales, sino también en las principales urbanizaciones.

En cuanto a la propiedad, un 68,9% de la población cuenta con una vivienda que es de su propiedad, pero solo el 59,9% cuentan con los papeles que acreditan esa condición. Un 17,4% de los argentinos residen en viviendas bajo el régimen de alquiler. Además, en lo que respecta al material de construcción, un 64,6% vive en viviendas particulares con techos con revestimiento interior o cielorraso y un 83% en viviendas particulares con pisos con revestimiento.

El Censo 2022 arrojó que 7.925.280 viven en inmuebles alquilados. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ.

El gas es uno de los insumos más importantes para las viviendas, principalmente en las latitudes más australes del país, estando conectados a la red el 48,6%. El 43,9% de los habitantes tiene acceso al gas, pero mediante el uso de garrafas, es decir envasado y sin acceso directo al gas.

Algo que muchos pueden tomar como algo menor, pero que en la actualidad forma parte de los aspectos esenciales de una vivienda, el acceso a la comunicación es de un 90,8% en cuanto a teléfonos celulares con internet, mientras que el 7,1% de los argentinos no tienen acceso a internet en su vivienda, lo que representa a más de 3 millones de personas.

Más de 3 millones de personas no tienen acceso a internet en su vivienda. Foto: Shutterstock.

Los censos tienen como fin servir como una radiografía del país, mostrando aspectos a tener en cuenta por parte de los gobiernos para llevar adelante políticas públicas. A partir del 10 de diciembre, Javier Milei comenzará su gobierno con uno de sus ministros clave a cargo de la infraestructura: Guillermo Ferraro. Su cartera tendrá a cargo la gestión del transporte, las obras públicas, la minería, la energía y las comunicaciones.