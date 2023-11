Cómo se gestó el primer plenario nacional piquetero contra el Gobierno de Javier Milei

El domingo a las seis de la tarde todavía no se sabía quién había ganado el balotaje presidencial, pero el Frente de Lucha Piquetero ya delimitaba su plan de acción para lo que pasaría horas después. El jueves habrá un plenario nacional piquetero bajo la consigna "Basta de gobiernos ajustadores". El encuentro iba a llevarse a cabo también si hubiese ganado Sergio Massa, de hecho fue anunciado el miércoles 15 de noviembre en una conferencia de prensa en el Obelisco. La razón es que consideran que "ambos candidatos" prometían "profundizar la crisis" y "la criminalización de la protesta social".

Ahora, con el libertario Javier Milei como presidente electo, se conocieron más detalles de la convocatoria. Será el jueves 23 de noviembre a las 10 de la mañana en Parque Lezama, en "defensa de todas nuestras reivindicaciones", según reza el flyer que difundieron, y participarán más de 30 organizaciones sociales y piqueteras.

El Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, C.U.Ba, M.T.R/M.I.D.O - M.A.R, el Bloque Piquetero Nacional, el MTL Rebelde, A trabajar, M.B.T Frente de la Resistencia, Rebelión Popular, Pueblos Libres, son algunos de los movimientos que se encontrarán en lo que será la primera manifestación popular con Milei como futuro primer mandatario, sin embargo no es la primera vez en el año, ni en el Gobierno de Alberto Fernández, que las organizaciones nucleadas en el frente que dirige Eduardo "Chiquito" Belliboni salen a las calles.

El plenario contará con la presencia de delegados de todo el país y la intención es discutir y debatir sobre la situación actual de la Argentina y el contexto post triunfo del economista libertario en las elecciones. “Los trabajadores no podemos esperar de brazos cruzados los planes de las patronales y del FMI, que es quien empujara las medidas contra el pueblo inmediatamente después del 19, como ya ocurrió luego de las PASO, cuando el candidato oficial descargó un Massazo del 22% de devaluación del peso y provocó un aumento de los precios de los alimentos, lo que hizo caer el consumo un 14%. Según el propio Massa, el Fondo pide un 100% de devaluación y las patronales de combustible reclaman un aumento a 1 dólar el litro, es decir una triplicación de su precio actual y, como sabemos, el aumento se trasladará a los precios, lo que aumentaría brutalmente la pobreza y la indigencia. No podemos hacer como la CGT y la CTA que no se preparan y paralizan a los trabajadores frente a este ataque, que no niegan ni oficialistas ni opositores”, informaron los piqueteros en un comunicado.

El Frente Nacional Piquetero realizó acampes, piquetes y ollazos en todo el país todo el año. Foto: Archivo MDZ.

Según describieron, no pueden quedarse sentados hasta ver qué pasa. Sobre todo, después de varios meses de denunciar falta de alimentos en los comedores sociales, recorte de planes sociales y un agravamiento de la crisis social. "La misma nos encuentra con un 40% de la población en la pobreza, 50% de trabajo no registrado, jubilaciones de miseria, los salarios en un piso histórico, una estampida inflacionaria que no merma y una corrida cambiaria que pulveriza cada día más los ingresos de la población", agregaron.

Mecha Martinez, de la agrupación Cuba MTR, explicó: “Seguimos en pie de lucha, lejos de renunciar a los principios más fundamentales que son la comida y el trabajo genuino, seguimos exigiendo a los que se van, a los que vendrán, al circo del balotaje, que el trabajo es lo que puede dar vuelta la historia”.

Trabajo genuino, salarios dignos, apertura y aumento de los planes sociales y alimentos para los comedores populares son los pedidos que reiteran desde el Frente de Lucha Piquetero. Por eso a lo largo del año llevaron a cabo decenas de expresiones populares que incluyeron acampes, ollazos, marchas y cortes.

El video de la convocatoria

Barrios de Pie, sin definiciones

La organización social Barrios de Pie todavía no definió qué hará durante el nuevo Gobierno, pero, según pudo saber MDZ, están haciendo evaluaciones al respecto.

El domingo habían convocado a una movilización a Plaza de Mayo que luego fue cambiada por una al búnker de Unión por la Patria para "celebrar" la jornada "defendiendo" la democracia y en celebración de "todos los fiscales que estuvieron realizando su tarea durante la elección".

Sin definiciones de Barrio de Pie, se espera que tomen plan de acción en las próximas horas. Foto: Archivo MDZ.

La izquierda piensa en la calle

"A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles", escribió en su cuenta de la red social X la diputada nacional PTS/Frente de Izquierda luego del triunfo de Javier Milei. De este modo dio un indicio de cómo piensan transitar la próxima etapa de Gobierno nacional. El posteo le valió de una crítica del entorno del libertario, Iñaki Gutiérrez, miembro del equipo de comunicación y redes sociales del libertario le respondió: "Respeta la democracia, después llorás dictadura".