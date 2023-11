Alfabetizar y elevar la calidad: los desafíos de Milei en Educación

En el marco de las primeras declaraciones realizadas por el presidente electo, Javier Milei, y los pocos lineamientos que brindó sobre lo que será su futuro gobierno, el libertario dejó en claro que la educación seguirá siendo pública y que la propuesta del sistema de "vouchers" se verá postergada.

"La educación y la salud no pueden ser privatizadas porque es una competencia de las provincias y no del Estado nacional. Eso fue parte de la campaña del miedo”, aseguró el libertario. Y expresó respecto a los "vouchers" aseguró que "no se van a implementar en el corto plazo”.

La posibilidad de descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo a un Ministerio, financiando la demanda para "generar competencia entre las instituciones educativas" formaba parte de su plataforma electoral de La Libertad Avanza, pero según precisó, no está prevista para hacerse en el corto o mediano plazo.

Además de negar la privatización educativa y la postergación de los "vouchers", siendo candidato presidencial que compitió en las PASO firmó el Compromiso por la Alfabetización con la fundación "Argentinos por la Educación" en agosto pasado.

Otra de las precisiones que dio justamente Milei fue que desaparecerá el Ministerio de Educación y la cartera pasará a formar parte de la fusión con Desarrollo Social y Salud que constituirá el Ministerio de Capital Humano.

¿Cuáles serán los desafíos en el plano educativo que tendrá el próximo presidente argentino? Especialistas en la materia evaluaron los desafíos educativos que enfrentará el próximo presidente argentino.

Compromiso por la Alfabetización

A principios de agosto, el libertario puso su firma a un acta de compromiso para darle prioridad, de ser el próximo mandatario nacional, a la alfabetización inicial y con el objetivo de lograr que los estudiantes de tercer grado alcancen niveles satisfactorios de comprensión lectora.

En la ocasión, el presidente electo aseguró: “Apoyamos firmemente el compromiso de alfabetización, considerando que no siempre mayor presupuesto se traduce en mejores políticas, sino favorecer las que desemboquen en mejores resultados”.

La firma se realizó luego de que, bajo la consigna #NoEntiendenLoQueLeen, más de 130 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la organización "Argentinos por la Educación", lanzaron una campaña para visibilizar la situación crítica de la comprensión lectora en Argentina y promover la prioridad de la alfabetización en la agenda educativa, tras conocerse que, en Argentina, el 46% de los alumnos de tercer grado de las escuelas primarias no alcanzan el nivel mínimo de lectura, según la evaluación regional ERCE. Milei firmó en agosto pasado el acta de compromiso por la alfabetización. Foto: Argentinos por la Educación.

Uno de los especialistas que forma parte de esa organización, el exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, celebró el compromiso de los por candidatos y consideró: “la educación argentina requiere de intervenciones urgentes, creativas y audaces, como así también planificaciones estratégicas y progresivas, basadas en consensos que superen los límites temporales de gobiernos y gestiones, con una mirada federal del sistema”.

Mariano Narodowski, también académico asociado de Argentinos por la Educación y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, expresó este lunes en el portal Cenital, que "es una incógnita su voluntad política". Pero destacó: "el único dato sobre educación que se dio en el último debate fue el porcentaje de alumnos que terminan el secundario en tiempo y forma. Y lo tiró Milei".

"En las universidades públicas, los vouchers sí pueden ser implementados y de hecho hay muchos sistemas universitarios que consideran a cada estudiante y a cada graduado como unidad de financiamiento anual. El problema es cómo repercutirá en un sistema público universitario que tiene el gasto por alumno más bajo de la región, con tan pocos egresados que terminan siendo los más caros…, y el 70% de los alumnos queda afuera", indicó Narodowski.

Por otro lado, el especialista rescató un punto identificable de la propuesta de Milei que es terminar con el “adoctrinamiento”. "En Argentina no tenemos adoctrinamiento, sino bajadas de línea groseras y autoritarias por parte de algunos docentes y escuelas que hacen malas praxis educativas. El adoctrinamiento precisa que la bajada de línea sea estatal y que se sancione a los divergentes... ¿Qué podría hacer Milei? Desde el gobierno nacional, poco y nada, salvo emprender una campaña de ´cambio cultural´ El gran interrogante es si se seguirá colapsando la educación o un gobierno de La Libertad Avanza comenzará a descolapsarla", se preguntó.

"La vida real de las escuelas sucede en las provincias y estas nos han mostrado, desde hace algunos años, que pueden mejorar la educación con independencia de la arrogancia, la cosmética, la desidia, la desorientación y especialmente la incapacidad del Gobierno Nacional", confió el investigador y educador.

Desafíos educativos

Marta Lescano, presidente de la Fundación FEPAÍS y Secretaria General en Primero Educación, analizó cuáles serán los desafíos educativos que enfrentará el próximo presidente y a qué temas deberá prestar mayor atención quien se encuentre a cargo de la cartera, que son cruciales para mejorar la calidad de la educación en el país. Varios son los desafíos que debe enfrentar el presidente electo en materia educativa. Foto: Argentinos por la Educación

"La educación es la piedra angular de cualquier sociedad. Demanda atención y estrategias sólidas para garantizar un futuro próspero. Uno de los desafíos más apremiantes que tendrá el próximo gobierno es la necesidad de priorizar la educación, lo que implica, no solo proclamarla como prioridad, sino también asignarle los recursos necesarios" para el financiamiento del Sistema Educativo Nacional, indicó Lescano

"Otro reto importante radica en la búsqueda de la calidad, equidad e inclusión en el sistema educativo. Las diferencias entre regiones y grupos socioeconómicos persisten. El presidente entrante deberá implementar medidas concretas para cerrar estas brechas, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan acceso a una educación de calidad", enfatizó. Al respecto, se preguntó; "¿Cuáles son las propuestas concretas para abordar la brecha de calidad educativa entre diferentes regiones del país y garantizar igualdad de oportunidades? ¿Cómo se alinearán las políticas educativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Global 2030 de la ONU?".

La formación docente también fue mencionada por Lescano como un desafío clave. "Los docentes son los arquitectos del futuro y su preparación es esencial. El próximo presidente deberá implementar estrategias específicas para mejorar la formación continua de los docentes, mantenerlos actualizados en las últimas metodologías y asegurar que estén preparados para atender la diversidad de necesidades de los estudiantes", subrayó.

Finalmente, recordó que el informe más reciente del Ministerio de Educación "revela preocupantes cifras en lectura y matemáticas". "La brecha en el rendimiento académico entre diferentes grupos socioeconómicos es significativa. El nuevo gobierno deberá abordar esta situación garantizando que todos los alumnos alcancen estas competencias básicas para todo aprendizaje".