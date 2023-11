Un especialista analizó los gestos de Javier Milei y Sergio Massa en los discursos post balotaje

La victoria de Javier Milei fue contundente y, además, para muchos sorpresiva. Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, analizó su discurso, así como también el del derrotado Sergio Massa, y mostró qué es lo que ambos candidatos sintieron al ser difundidos esos primeros resultados que posicionaron como ganador al libertario.

Con el 99% de las mesas escrutadas, el representante de La Libertad Avanza (LLA) se impuso cómodamente con el 55,69% de los votos sobre el postulante de Unión por la Patria, que cosechó el 44,30%. Si bien los resultados parciales recién iban a estar para las 21:00, desde las 19:30 que el oficialismo ya estaba olfateando su derrota, y a la media hora Massa debió salir a reconocerla.

Qué dicen los gestos de Javier Milei tras su victoria

El experto estudió detalladamente cada movimiento del libertario cuando dio su discurso ganador. Cuando Milei agradeció "el gesto patriótico y la generosidad" de Mauricio Macri y Patricia Bullrich por anunciar su apoyo hacia él tras las elecciones generales, su mano izquierda reveló algo: estaba ocultando su dedo pulgar.

Para muchos esto no significará demasiado, pero Lescano explicó: "Como antítesis del gesto emblemático de levantar el pulgar para indicar que 'todo está ok', el ocultamiento del dedo pulgar denota que algo no está bien. Desaparece cuando ocultamos información o cuando lo que decimos no es exactamente lo que sentimos".

"Si el mecánico te explica el problema que tiene tu auto escondiendo el dedo pulgar, preocupate. Y si alguien te agradece o habla de vos con ese mismo gesto, encendé todas las luces de alerta porque es un indicador de que la persona no está siendo sincera con su comentario", aconsejó.

Video: los gestos de Milei

Qué sentía Sergio Massa al anunciar su derrota

Lescano ya ha analizado los movimientos de ambos candidatos anteriormente en sus debates, y para esta nueva oportunidad las reproducciones de sus videos no pararon de escalar. Al estudiar a Massa en su discurso final como derrotado, comentó que cuando alguien aplaude o asegura que todo está bien, pero al mismo tiempo aprieta fuertemente ambos labios para dentro, significa que lleva por dentro emociones negativas.

Entonces, detalló: "Los labios apretados denotan frustración y el mentón desplazado hacia adelante refleja ira o enojo profundo. Esas fueron las dos emociones de Sergio Massa al momento de anunciar su derrota". Pero, sumó: "Adicionalmente se lo ve con la conocida 'mirada del acecho' inclinando la cabeza sin bajar la mirada, un gesto propio de personas que aún en la derrota sostienen la actitud de lucha".

Video: análisis de los gestos de Massa