Como de costumbre, los mendocinos buscaron deshacerse de sus pesos a días de una nueva elección

Este año la argentina se caracterizó por la cantidad de veces en la que los argentinos votaron. Sin embargo, desde las PASO se ha visto una nueva estrategia para evitar la devaluación del peso frente al dólar. Un día después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias los argentinos fueron testigos de cómo sus ahorros se depreciaron frente al dólar y de una fuerte remarcación de precios, lo que dejó una marca en la población que desarrolló una estrategia simple: gastar sus pesos antes de cada elección nacional para evitar la devaluación.

Antes de los comicios de septiembre, los supermercados y otros negocios reflejaban claramente esta urgencia por realizar compras significativas. Ahora, con el balotaje en el horizonte, la prudencia se ha reinstalado y la población nuevamente ha optado por invertir sus pesos en compras anticipadas.

Compras masivas en supermercados y mayoristas están a la orden del día Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ

En un recorrido por múltiples comercios de la provincia, MDZ constató que esta situación se vuelve a repetir.

Lautaro (29) es un joven que vende ropa importada y confirmó que desde las PASO, la gente busca deshacerse de los pesos: "La gente está muy preocupada por la devaluación. Además, se nota que la gente viene a comprar, no tanto por necesidad inmediata, sino por el miedo a que sus pesos pierdan valor. Muchas veces yo llevó la ropa a las casas y voy mostrando lo que tengo, la gente que antes compraba una prenda, ahora compran dos o hasta tres. A mí me sirve, pero también me preocupa porque no quiero quedarme sin stock".

Foto: NA

Los mismo comentó un cajero de un reconocido supermercado al diario MDZ. "Por lo general, cinco días antes de las elecciones la gente viene y gasta lo que tiene en comida, esta es una actitud que vemos viendo desde agosto".

Mendocinos precavidos

Las compras masivas no solo son realizadas por consumidores individuales, sino también por propietarios de negocios. Rodrigo es dueño de una ferretería en el centro de la provincia y comentó su estrategia ante una posible devaluación: "Desde antes de las primeras elecciones lo que hice fue comprar productos para llenar el stock, lamentablemente, en estos casos lo que tenés que hacer es no tener pesos. Tal es la compra que hice, que tuve que mandar a construir un galpón en Bermejo, porque hoy en día, cada peso que me queda me sirve menos mañana. Es una situación fea, pero yo tengo mi negocio y es lo único que tengo para vivir".

Tal es el temor que hay quienes buscan adelantar las compras para las fiestas: "Cuando empecé a ver el pan dulce, la garrapiñada y los budines, aproveché y compre para fin de año. Lo mismo con la carne, voy a comprar y después frizar", contó Mariel (42).

Los alimentos suelen ser las compras más comunes Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Juan Ignacio (25) es un gamer apasionado que previo a las elecciones decidió gastar sus ahorros en cambiar los componentes de su computadora. "Ser gamer en Argentina es muy difícil porque todo es importado, es decir que viene a valor dólar, por lo que si estas ahorrando para un procesador más potente, en dos días si te faltaban 20.000 pesos te pueden llegar a faltar $50.000. En mi caso compré un procesador Ryzen 7 que me costó $150.000 y un monitor por $115.000 que lo saqué en 12 cuotas que el año que viene no van a ser nada".