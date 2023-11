El día que Taylor Swift cantó con tormenta eléctrica

La amenaza de tormenta eléctrica, a horas del segundo recital de Taylor Swift en Argentina, preocupa a los fans que ya están llegando al Estadio Monumental. A pesar de la lluvia intensa, los fanáticos no pierden la esperanza de verla sobre el escenario en el segundo de los tres shows que dará en Argentina. Al contrario, tienen la esperanza de ver a la "madre" brillar bajo la lluvia como en el inolvidable show de Foxborough en Massachusetts.

Con la ciudad semi inundada por el fuerte caudal de lluvia, los fanáticos esperan ansiosos el comienzo de horas del concierto de Taylor Swift. Mientras unos se preguntan qué ocurrirá con el recital en caso de que la tormenta siga, otros recuerdan el increíble show de Massachusetts en mayo de este año.

Entonces, la lluvia podría haber sido una excusa para que se suspenda el show, pero la cantante decidió salir igual al escenario. Fue en el marco de The Eras Tour, la misma gira que la trajo a Argentina.

Después del show, Taylor Swift compartió imágenes en sus redes sociales y compartió su emoción. "¡Anoche bailamos todos juntos bajo la lluvia durante todo el espectáculo de 3 horas y media en Foxborough! Hemos tenido espectáculos bajo la lluvia en el Gillette Stadium antes, pero este fue un diluvio total que nunca amainó, ¡solo quiero agradecer a esa multitud icónica! Los amo tanto que no tienen idea".

El tuit de Taylor, emocionada por su show bajo la tormenta

El increíble video de Taylor Swift bajo la lluvia

"Grabé a Taylor Swift salpicando lluvia a la multitud", comentó Wigconic en su cuenta de Youtube cuando compartió este increíble video.

El concierto de Taylor Swift bajo la lluvia que se hizo viral

Antes de ese concierto de la artista pop, otro show ya se había viralizado en redes sociales porque Taylor Swift cantó hasta la madrugada bajo la tormenta.

Otro histórico show de Taylor Swift bajo la lluvia

En 2018, Taylor Swift hizo historia al convertirse en la primera artista femenina que realizo tres shows consecutivos en el MetLife Stadium de New Jersey. Entonces, esa no fue su única marca: también se convirtió en la primera en cantar bajo la lluvia. Y sus fans la amaron por ese recital.

A pesar de que la lluvia nunca cesó, la artista siguió cantando y deslumbró a todos con un show épico. "Style", "Love Story" y "You belong with me" fueron tres de los hits que cantó esa noche y que sus fans todavía recuerdan con emoción.