Video: las duras reflexiones de Carlos Tevez que se volvieron virales

El fin de semana Carlos Tevez fue el invitado en "La última cena", el nuevo programa de Alejandro Fantino y, en medio de una charla íntima en la que habló de su infancia y hasta reveló que espera ser inspirador para otros, contó una anécdota que deja al descubierto la grave crisis que atraviesa el país. Habló de su preocupación por la pobreza y por la falta de educación de los jóvenes.

El exjugador de Boca Juniors se hizo viral por sus comentarios y no se trato justamente de aquellos en los que hablaba del futbol o de su pasado sino un momento de la charla en la que hizo referencia a la pobreza y a la crisis educativa. Para manifestar su preocupación por la crisis que se vive a nivel nacional y el impacto que esto tiene en todos los niveles de la vida, Tevez contó que en los entrenamientos exige muchos a los jugadores y luego les pide que hagan un cálculo fácil.

A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Declaró que es razonable porque se los pide en un momento en el que están cansados por la exigencia física. Sin embargo, a raíz de esta táctica de entrenamiento, que tomó de la neurociencia y con la que busca mantener los sentidos alerta, detectó que hay jugadores que no pueden hacer cálculos matemáticos simples.

"Tres de los chicos que tenemos en el plantel de primera dijeron que no sabían sumar ni restar", expresó angustiado el técnico ante la incrédula mirada de Fantino. Acto seguido, Tevez lanzó una reflexión que dejó claro que la crisis es muy profunda. "Podemos ayudar al chico con comida y un montón de cosas, pero (necesita) el estudio, que el se sepa defender, que pueda leer lo que está firmando, que no lo caguen"

La pobreza es un tema que lo atraviesa. En más de una ocasión el exdelantero contó que su familia vivía en la pobreza cuando él era chico, "pero a nuestros viejos los veíamos levantarse a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde llenos de cal, con los pantalones rotos.... tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y vos tenés que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad”, contó.

Sabe que todos pueden aprender y mejorar. De hecho, sostiene que "con dedicación podés llegar a ser un jugador de elite". Vivió en primera persona la realidad dura que atraviesan muchos de los jugadores que llegan a competir en las grandes ligas y por eso le importa inspirarlos, impulsarlos a querer aprender siempre algo más. Preocupado por este tema, Carlos Tevez está trabajando en la puesta en marcha de un programa para que los jugadores estudien durante dos horas después de los entrenamientos.

Carlos Tevez es popular, de una forma u otra acaba resultando cercano para miles de argentinos. Podría dejarse tentar con un cargo político, pero prefiere trabajar desde otor lugar en la construcción de una sociedad más justa. "No estoy preparado y me parece que es embarrarme", se justificó en la entrevista con Fantino y agregó: "Puede ayudar a los chicos de esta manera. Me metí en el fútbol y a ser técnico para ayudar a los chicos”.