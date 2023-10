Milei y Fátima Flórez: la impactante conclusión de un experto en lenguaje corporal sobre la pareja

Más allá de las palabras, el lenguaje corporal habla su propio idioma y es crucial en la comunicación interpersonal. Puede transmitir emociones, intenciones y actitudes sin necesidad de palabras. Es importante porque puede fortalecer o debilitar lo que se dice verbalmente, y también puede influir en cómo se percibe a una persona.

Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no Verbal, analizó el comportamiento del candidato de La Libertad Avanza y de su pareja durante su participación en el programa del sábado de Mirtha Legrand.

El especialista ya había sorprendido días atrás al poner bajo la lupa el lenguaje corporal de Jésica Cirio, la exmujer de Martín Insaurralde quien durante una entrevista televisiva habló de una manera muy particular sobre el escándalo por el lujoso viaje a Marbella del ahora exjefe de Gabinete bonaerense.

"Si alguien 'te desea lo mejor' combinando un movimiento repetitivo de la cabeza de izquierda a derecha (M60) y el levantamiento de un hombro -o los dos-, (BC82), date por enterado que la persona está muy lejos de desearte lo mejor", explicó Lescano al analizar uno de los tramos de ese reportaje.

"Levantar el hombro ante una afirmación es considerada una fuga emblemática al igual que negar mientras declaramos algo de modo positivo. En este caso estamos ante una doble fuga emblemática de Jesica Cirio al mencionar a su expareja", agregó el experto en una publicación en su perfil de IG.

En las últimas horas, Lescano volvió a ser consultado sobre el mensaje corporal, esta vez de la pareja del momento que integran Javier Milei y la actriz Fátima Florez.

“Te voy a tirar una bomba. Milei y Fátima, y lo digo no porque me parece, sino con la base científica del lenguaje corporal, no son pareja”, expresó Lescano y añadió: “¿Qué es lo que pasa con ellos? El comportamiento corporal de Fátima y de Milei, es un comportamiento de actuación y no tienen empatía afectiva”, lanzó en el programa Mañanísima.

Además, en su cuenta de IG, Lescano se basó en una foto de aquella noche en la que la pareja aparece dándose un beso para sostener que "la mano más arriba de la cintura y la distancia física a la altura del abdomen, es crucial a la hora de analizar la intensidad de la 'tele positiva', como lo afirmaba el psiquiatra Jacob Levy Moreno". Las señales claras que identificó Lescano. Foto: IG

"En parejas, en las que existe un vínculo afectivo de intimidad, por ejemplo en novios enamorados, la mano del hombre se ubica más cercana a la cintura y la proximidad del abdomen es casi nula. En esta foto de @javiermilei y @soyfatimaflorez , se suma la barrera que coloca Milei con sus anteojos y teléfono, y la que coloca ella con su mano a la altura de su cuello en lugar de tocarlo", agrega el experto.

"Comportamientos típicos de personas que actúan una situación simulando un vínculo que no es real Un subtítulo apropiado para esta foto sería 'No somos novios pero hicimos un acuerdo'. Nuestro cuerpo no sabe mentir", cerró Lescano.

La evasiva respuesta de Milei a Mirtha Legrand

El sábado pasado, en su temporada número 55, la diva de los almuerzo abrió su tradicional ciclo de programas con la presencia de Javier Milei y su pareja, la humorista Fátima Flórez. Fiel a su estilo, la conductora aprovechó para consultar sobre la agenda política al aspirante libertario, mientras que habló con Flórez sobre temas del espectáculo, aunque también indagó en la intimidad de la pareja.

Fue allí cuando les consultó si había posibilidad de casamiento, a lo que Milei respondió: "El problema es si se mete el Estado. Si es un contrato entre partes yo no tendría ningún problema. El problema es cuando el Estado se pone a regular algo y, como todo lo que hace el Estado, hace daño. La intromisión del Estado, dentro del contrato matrimonial, lo que hace es que la relación de las parejas empeore".

El incómodo momento cuando Milei habló de un potencial matrimonio