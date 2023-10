Colegios privados amenazan con aumentos y una cuota extra ante la crisis

La crisis económica argentina es uno de los principales temas de la agenda diaria de cada ciudadano, como así también de empresas e instituciones que buscan sortearla sin grandes afecciones. En ese contexto, los colegios privados sin subsidios de la provincia de Buenos Aires amenazan con aplicar aumentos en sus cuotas y crear una nueva cuota mensual.

Durante todo el año, la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), alertó sobre la crisis general que atraviesan las escuelas privadas, situación que se profundizó durante los últimos meses. En distintos momentos, explicaron que la situación de las mismas es riesgosa y que corren peligro de cierre muchas de sus instituciones educativas.

Martín Zurita, titular de Aiepba, explicó a la prensa que "las escuelas, con lo que hoy están autorizando de aumentos, no está cubriendo los costos operativos". También, agregó que "en muchas escuelas, a pesar de tener autorización para subir los aranceles, no lo pueden hacer, porque hay familias que no pueden afrontar ninguna suba".

En la misma línea, desde el Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires, también manifestaron su preocupación por el estado general y los “problemas financieros y un endeudamiento creciente” de los colegios. Además, agregó que “consecuentemente, hay comunidades que tienen problemas para sostener los gastos corrientes”.

Bajo esta situación, colegios privados ya planean aumentos y una cuota de "refuerzo" de sus ingresos para enero, único mes en el que no se dictan clases y que hasta ahora no se cobraba. El fin sería empezar a sanear la economía de las instituciones que, además de no poder aumentar con discrecionalidad sus cuotas, sufren de morosidad, producto de la crisis.

Desde el sector amenazan con aumentos y la creación de una nueva cuota. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

Vale aclarar que este sector fue incluido en el programa de Precios Justos, gestados por el Ministerio de Economía de la Nación, como sistema para paliar la crisis. A pesar de ello, como se podía prever con la experiencia previa, los controles de precios no funcionaron, la inflación alcanzó cifras históricas y ahora los precios de las cuotas buscan recuperarse para poder compensar la crisis económica.