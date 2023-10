Los desgarradores testimonios de argentinos que se encuentran en Israel

Los grupos palestinos extremistas de Gaza dispararon más de 5.000 cohetes hacia Israel dejando como saldo, hasta el momento, más de 100 muertos, cientos de heridos y desaparecidos. En el Estado de Israel viven aproximadamente 90 mil argentinos, MDZ habló con algunos que se encuentran en distintas ciudades quienes contaron en primera persona la situación que están atravesando.

"Miles de ciudadanos fueron atacados por los terroristas que entraron por tierra invadiendo las casas de las familias que viven en el sur. Hay secuestros y decenas de muertes. Desde el ejército están convocando a los militares mayores (como es mi caso) para reforzar la seguridad", contó un argentino que fue parte del ejército durante algunos años y vive en Tel Aviv y agregó: "Los ciudadanos comenzaron a ir a los refugios aproximadamente a las siete de la mañana. No te puedo decir a ciencia cierta cuántos misiles han impactado ya que generalmente la estrategia de esos grupos militares es disparar misiles a cualquier lado. Obviamente con el objetivo de afectar a los habitantes de Israel porque saben que el Estado no puede soportar que hieran a sus ciudadanos. Los refugios están abiertos y nos estamos preparando para defendernos porque sin duda es una guerra que no pedimos", agregó el argentino que vive en ese país desde hace 20 años.

"A las 6 de la mañana escuchamos unas explosiones a lo lejos. En ese momento estábamos junto a mi marido en un hotel frente a la playa en Tel Aviv. Mi marido tiene un puesto alto en el ejército pero no había recibido ningún llamado, los medios no decían nada y de repente comenzaron a activarse unas alertas en las pantallas de TV. En ese momento le pedí a mi hermana que cierre todo y vaya al refugio antibombas con mis hijos", contó visiblemente afectada Moriah, una argentina que vive junto a su familia en Israel desde hace casi 15 años.

Pasadas las 7 de la mañana, los medios israelíes comenzaron a reflejar la situación desesperante que se vivía en algunas ciudades como consecuencia de los bombardeos y el ataque por tierra. El saldo de muertos llega a los 100 pero hay cientos de heridos, desaparecidos y personas secuestradas.

"A las 9 de la mañana sonó el teléfono de mi marido. Lo llamaban desde el ejército y tuvo que salir de emergencia ya que la situación era muy complicada. Los videos de terroristas bajando de camionetas y entrando a las casas, tomando las terrazas de los edificios y departamentos comenzaron a circular. Hay muchas personas desaparecidas y no entendemos cómo hicieron para entrar por tierra ya que los controles son exhaustivos", destacó la mujer y agregó: "Tengo conocidos que no saben nada de sus familias, han perdido contacto y circulan fotos de personas secuestradas. También encontraron un bebé en un refugio antibombas pero los padres no están y se presume que fueron secuestrados. Hace 14 años que vivo acá, hemos pasado momentos muy duros pero nunca el temor ante este tipo de ataques ya que va más allá de los misiles. Pasaron la frontera en grandes cantidades a pesar de que Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo, es todo muy incierto y triste".

"Sentimos mucho dolor por la gente que vive en el sur y por los soldados que han sido secuestrados, por los niños que han perdido a sus familias", cerró.

Mirá uno de los videos de los ataques