Salud mental en Argentina: la problemática pendiente en las campañas electorales

En menos de un mes, Argentina elegirá a su próximo presidente, y teniendo en cuenta que el martes 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, surge una duda: ¿Cuáles son las propuestas de cada candidato sobre esta temática? O más bien, ¿todos plantearon medidas concretas en torno a este aspecto?

La pandemia por el COVID-19 tuvo un impacto negativo en la salud mental de las personas. Expertos del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) aseguran que agravó enfermedades preexistentes y provocó nuevas afecciones, llevando a que actualmente haya una altísima demanda de tratamientos de este tipo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó que los casos de depresión y ansiedad tras la crisis sanitaria se incrementaron un 25% con respecto a antes de la misma.

A nivel mundial, 1 de cada 4 personas sufrió algún trastorno mental o del comportamiento en el transcurso de su vida. Ahora bien, si uno se enfoca en Argentina, se determinó -en función de un estudio epidemiológico realizado en 2018 por los doctores Juan Carlos Stagnaro y Alfredo Cía- que la prevalencia de vida de cualquier afección mental en la población -mayor de edad- del país fue del 29,1%, mientras que el riesgo proyectado hasta los 75 años fue del 37,1%.

Myriam Bregman sobre salud mental

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, refirió en más de una oportunidad a este tema y le dio especial hincapié. Denunció que si bien la demanda de atención sanitaria ya de por sí es enorme en los distintos niveles, la pandemia y la crisis social profundizaron este colapso del sistema y no se tradujo en políticas que lo contrarresten.

De este modo, exigió la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) a lo largo del país. La misma establece que el 10% del presupuesto total de Salud se debe focalizar en la atención de los trastornos mentales; ahora bien, según opinó, ningún gobierno ha destinado más del 3% a pesar de su sanción. Para acceder al resto de sus propuestas, hacer clic aquí.

Javier Milei busca modificar la Ley de Salud Mental

El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, en su plataforma de propuestas (hacer clic aquí para ingresar) no especificó acerca de este aspecto, sólo aclaró que busca "modificar la Ley Nacional de Salud Mental". Además, prometió "desarrollar programas de prevención para los trastornos adictivos y de personalidad".

Si bien aclaró que la salud continuará siendo accesible para todos, no está de acuerdo en cómo funciona la normativa. De hecho, en varias entrevistas el economista aclaró que con la disminución del presupuesto público no ampliaría el financiamiento en esta área, e incluso ha lanzado algunas polémicas declaraciones a LN+: "Si vos te querés suicidar, hacelo, pero no pidas que otro pague la cuenta”.

La postura de cada candidato en materia de salud mental / Foto: Archivo MDZ.

Salud mental: la visión de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, en representación de Juntos por el Cambio, ha dicho en más de una oportunidad que se debe reformar la Ley 26.657. Al igual que el resto de su equipo, propuso que una persona sea internada de urgencia y sin receta médica previa si su vida o la de alguien peligra; un ejemplo sería si se quiere autoflagelar de gravedad y/o causar la muerte, así como también si puede llegar a dañar a terceros. Se supone que esto se envió al Congreso hace años, pero "el kirchnerismo cajoneó" dicha modificación.

"Esto no va en contra de la voluntad de la persona, del paciente, ya que el mismo no tiene voluntad. Está en una situación en la que no está en condiciones de tomar una decisión", explicó la aspirante al Poder Ejecutivo nacional. El resto de las iniciativas que prometió (para acceder a ellas, clic aquí) no profundizan más en este tema, sino que refieren en términos más generales al área en sí.

Qué propuso Sergio Massa sobre salud mental

Por su parte, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló de las consecuencias de la pandemia que llegó al país en 2020: "La crisis sanitaria global, dejó al descubierto que necesitábamos un Estado más presente. Priorizamos la salud y nos dedicamos a fortalecer un sistema que diera respuestas a la comunidad, al tiempo que avanzamos con políticas públicas que garantizaran el desarrollo y la inclusión en un escenario inédito y absolutamente extraordinario". Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.

Sin embargo, sólo planteó que su objetivo en lo que respecta a este tema es "consolidar las políticas de acceso y garantía de derechos en materia de discapacidad y salud mental". Esto lo expuso dentro del tópico 'Hacia una anhelada justicia social', en el cual también habla de educación y trabajo. Para acceder a todo el informe, hacer clic aquí.

La propuesta de Juan Schiaretti en salud mental

El representante de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, y además gobernador saliente de Córdoba, es otro de los candidatos que aspira a la presidencia. Al igual que el resto de los políticos, no especificó demasiado en materia de trastornos mentales y sus respectivos cuidados, pero sí le dio un lugar preciso entre las medidas que tomaría si llegase a la Casa Rosada.

Prometió crear un Sistema Integrado de Atención en Salud Mental, en el cual se incluyan los consumos problemáticos de sustancias. La prioridad estará dada por la promoción del cuidado de la salud y la salud mental desde las infancias, alentando a la comprensión de las emociones y el desarrollo de espacios vinculares en el núcleo familiar y entre pares. Para leer más sobre su proyecto, acceder aquí.