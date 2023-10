Las matrículas escolares aumentan por encima de la inflación y se encienden las alarmas

La crisis educativa cruza todas las fronteras. Nadie queda a salvo. De un lado, los que se "caen del sistema" por no tener vacantes o poder cursar apenas unos pocos días al mes debido a los paros de docentes y no docentes en la escuela pública. En el extremo opuesto, familias que optaron por escuelas de gestión privadas y ya no pueden sostener la cuota que aumenta a pasos agigantados y las matrículas subieron por encima de la inflación.

Esta vez fueron los "papis contadores" los que alzaron la voz. Los colegios privados enviaron el valor de la matrícula para el 2024 y notaron que los números no sólo estaban, en muchos casos, por encima de sus posibilidades, sino también por encima de la inflación. Esto detonó una serie de mensajes cruzados y una carta que se hizo viral en los grupos de WhatsApp en los que participan padres y madres de estudiantes.

"Se formó un grupo de padres y madres (contadores y abogados) que hace 3 días están estudiando el tema y analizando los números", comienza diciendo el mensaje que cuestiona el impactante aumento en las matrículas desde tres puntos de vista: jurídico, contable y humano.

Con respecto a lo económico, los autodenominados "papis contadores" -entre los que hay profesionales especializados en economía y derecho- señalan que desde el colegio al que asisten sus hijos les informaron que "los aumentos obedecen a las paritarias derivadas de los índices inflacionarios". Sin embargo, al analizar los números, ellos detectaron que desde "diciembre de '22 hasta septiembre 23 (¡9 meses!) el colegio lleva un incremento del 131%".

En el mismo mensaje, los padres comparan este aumento con los incrementos establecidos por paritaria y el índice de inflación. Las paritarias fueron de un 84% y la inflación a agosto fue un 80,2%", dicen y agregan: "En cuanto a matrículas, se calculó que aumentaron un 180% en Junior y 250% en Senior".

El cuestionamiento de las familias al aumento de las matrículas continúa con un planteo jurídico. "Tal como adelantamos ayer", dice el mensaje que se viralizó a través de WhatsApp, "existe una normativa específica de la que poco se sabe, que es el Decreto 2417/93 que se aplica a colegios privados. Según este decreto, en septiembre los Colegios deben enviar los formularios y contratos de matriculación a los padres, para ver la intencionalidad de rematriculación e informar los montos de matriculación y arancelarios del año siguiente".

Según ese decreto, explican los padres, "al 30/10 de cada año los colegios deben entregar estos datos al Ministerio. Si obtienen la conformidad de más de la mitad de los padres (50% más 1) a esa matrícula significa que está aprobada y el Ministerio les aprueba los montos. Si no llegan a la mitad más 1, es decir, si más de la mitad de los padres expresa individualmente que no está de acuerdo con el monto de la matrícula, pero que tiene voluntad de seguir en el colegio, entonces este está obligado a mantener el valor la matrícula con monto cuota 30/11".

Para que se entienda de qué se trata este punto, los padres explicitan que "antes del 31/10 los colegios tienen que presentar una declaración jurada informando que más de la mitad de las familias estuvo de acuerdo e informa el monto. Es por ello que intentamos a través de esta gestión obtener el 50% más 1, para poder solicitar una revisión al colegio en buenos y conciliadores términos".

Lo que se busca es llamar a la desobediencia a fin de que, sin el aval de las familias, el colegio deba dar marcha atrás en aumentos que resultan impagables y que se encuentra por encima de los índices de inflación.

Finalmente, la carta viral llama la atención sobre la cuestión humana. "En tercer lugar, pero no por eso menos importante sino todo lo contrario, creemos que este pedido de revisión también tiene que obedecer a una cuestión de apoyo hacia las familias que no pueden pagar estos nuevos montos arancelarios", explicita el texto.

En ese sentido, señalan que es necesario "entender que para muchos de nosotros sólo se trata de una cuota 'más cara o menos cara', pero para otras familias va más allá de eso y quedan literalmente afuera del colegio". En este punto, que apela directamente a la cuestión emocional y que toca una fibra clave en tiempos de crisis, afirman que "ser parte de una comunidad educativa es también eso: empatizar con las familias que estarían atravesando una situación crítica con esta nueva fijación arancelaria, y que no quieren verse obligados a tener que buscar otra institución educativa para sus hijos".

Reacción y preocupación en las familias por el aumento de la matrícula escolar

Tal vez en otro momento las familias se hubieran mantenido en silencio optando por enviar a sus hijos a una escuela de gestión pública o resignar otros bienes con tal de pagar la educación de sus hijos. Pero las familias están en estado de alerta desde hace unos años, cuando la cuarentena eterna dejó a miles de chicos sin la posibilidad de ir a la escuela. Entonces, los padres lograron ejercer presión para que el Gobierno revisara los protocolos que impedían a muchos continuar con sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ya entrenados en la práctica de luchar por sus derechos y en medio de una fuerte crisis económica, los padres llaman a la rebelión con la ilusión de conseguir una educación y un futuro mejor para sus hijos. No sólo preocupa el aumento de las matrículas, que será restrictivo para muchas familias que actualmente mandan a sus hijos a escuelas de gestión privada, sino que también hay desconcierto por la falta de vacantes en la escuela pública.

"Espero poder conseguir vacantes en el estado. Aboné la matrícula en el privado para no quedarme sin vacante", comenta una madre en redes sociales y acota: "En el Estado no tenemos garantías. Si logramos entrar, no me importa perder ese dinero. Pero no te dan respiro todos los meses aumentos de 2000 y 3000 desde que comenzó el año. Es una locura".

Alguien más usa las redes para explicitar su indignación por el aumento. "Matrícula en Provincia de Buenos Aires 2023 3° educación primaria $54.000 vs matricula 2024 4° educación primaria $208.000". Y recibe como respuesta el relato de una situación que se repite en muchos hogares del mismo distrito: "Lamentable lo que ocurre con la educación. Este año tuvimos que cambiar a los chicos a una escuela estatal, por ese mismo motivo, estamos en provincia de Buenos Aires y nos dimos cuenta de que la única diferencia con la escuela privada son los uniformes y los paros -que están siendo muchos-. (Con) el resto, la verdad que me sentí estafada por algo que creí era un buen servicio educativo. Considero que la educación en general está nivelada hacia abajo".