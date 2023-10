La provincia en la que los médicos cobran el copago más alto del país

El pasado 21 de septiembre, en ocasión de conmemorarse el Día de la Sanidad, más de 30 asociaciones médicas del país nucleadas en agremiaciones, cámaras, colegios, federaciones y sociedades (ASCCFS) anunciaron que comenzarían a cobrar a los pacientes un monto de $6.000 en concepto de honorarios por consulta bajo la figura de "bono complementario no reintegrable”.

En un duro comunicado, señalaron que debido a la crisis de la salud comenzaría a cobrar el bono de $6.000, el cual será actualizado bimestralmente, teniendo como referencia por el Índice inflacionario. Y aunque aclararon que no era un coseguro; lo cierto es que en la práctica, dicho monto se extendió en las distintas provincias como un "copago".

Sin embargo, en las últimas hora se conoció que en una provincia argentina ese bono se fijó en un tope de $8.000 y advierten que es el más alto del país. Se trata de la provincia de Neuquén cuyo Colegio de Médicos precisó que la medida fue tomada ante el "contexto de inflación y el atraso en el pago de honorarios". Dicho monto se aplica desde hace ya tres semanas.

Según se explicó, ese copago de $8.000 solo es para consultas y no se aplica en estudios y cirugías.

“Los convenios con los financiadores fueron realizados en tiempo de estabilidad económica y es necesario actualizarlos. Sumado a esto y salvo excepciones, lo trabajado se suele cobrar a los 60 días, es decir, que se pierde un 20% cuando el profesional de la salud lo percibe”, explicó Daniel Castro, presidente del Colegio Médico de Neuquén, en el comunicado difundido días atrás por la entidad profesional.

"Es por eso que, debido a la incapacidad del Estado y de los financiadores de salud para abordar y dar soluciones a esta situación, desde el CMN se propuso que los médicos perciban un aporte directamente del paciente. La ´contribución temporaria de actualización´ cubrirá la diferencia entre el valor de la consulta proveniente de cada financiador obras sociales y/o prepagas. El valor de consulta sugerida que publica nuestro Colegio en su página web asciende al valor de $8.000. Este concepto se percibirá solo mientras se negocia con los financiadores y tiene fecha de suspensión una vez equilibrada la situación macroeconómica", advirtieron en el escrito.

El comunicado continúa expresando: "La mayoría de los trabajos tiene sistemas de actualización de ingresos como las paritarias para el sector público como privado. Y cuando no se llega al acuerdo se realizan el tipo de protestas y reclamos que todos conocemos. Sin embargo, el subsector de la seguridad social, es decir, los que pagan las obras sociales y prepagas, no cuentan con estos mecanismos de actualización y los médicos no cortamos calles, ni realizamos piquete”, remarcó Castro.

El Colegio Médico de Neuquén aseguró en un comunicado que esta solución "es pasajera y busca mejorar la situación de resarcimiento del honorario médico". Foto: shutterstock

El presidente del Colegio Médico de Neuquén recordó que, “a nivel nacional, las asociaciones médicas, Colegio, Hospitales, Clínicas e instituciones de renombre han tenido que implementar medidas extraordinarias para que el sistema no colapse”. Y explicó: “Hay un desfasaje absoluto entre los valores y los honorarios médicos, ya que la inflación anualizada es de 114% y el aumento promedio de los financiadores, sin particularizar en ninguno, fue de 50%”.

Finalmente, la institución resaltó que esta solución "es pasajera y busca mejorar la situación de resarcimiento del honorario médico". “En el mediano plazo, el Estado, los financiadores y los prestadores de salud, tenemos que ser capaces de buscar soluciones más fondo. Se debe avanzar sobre ideas nuevas, innovadoras y animarse a realizar cambios en el sistema. Esta realidad nos lleva a un quiebre en el equilibrio necesario, que se requiere para sostener la actividad médica. La situación es insostenible y es por eso que apelamos a la comprensión y solidaridad de la comunidad", concluye el comunicado.