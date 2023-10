El video viral que pone en jaque a Axel Kicillof: dónde están los chicos cuando no están en la escuela

"Las aulas vacías son el peor fracaso de cualquier gestión", sentencian desde Padres Organizados. La agrupación se formó durante la pandemia, cuando padres de todo el país comenzaron a levantar la voz exigiendo que la reapertura de las escuelas, una de las últimas barreras que dejó el interminable aislamiento impuesto por el Gobierno argentino y que aun hoy tiene graves consecuencias.

Vinculados a través de las redes sociales, padres y madres de todo el país comenzaron a mirar de cerca lo que pasaba en el ámbito escolar. Aun después de que el Gobierno autorizara que los niños volvieran a clases -en algunos distritos con protocolos que llegaban al absurdo y resultaron fuertemente cuestionados- las distintas asociaciones de Padres organizados siguieron con atención el devenir de la educación.

Quienes trabajan con adolescentes siguen detectando consecuencias del asilamiento en muchos jóvenes, padres, docentes y psicopedagogos, alertan sobre el impacto de la falta de socialización también en los más pequeños, las pruebas de nivel dan cuenta de graves pérdidas en el aprendizaje. Y así y todo, ni los gremios ni los políticos están alineados con la meta de 190 días de clase se estableció como piso el Consejo Federal de Educación.

Este punto -fácilmente medible- fue el que eligieron los Padres organizados de la provincia de Buenos Aires para seguir el día a día de la educación en la provincia que gobierna Axel Kicillof y en la que Roberto Baradel preside el gremio docente más importante. Desde principio de año miles de familias en toda la provincia llevan la cuenta de los días de clase que pierden los chicos. En muchos casos, prefieren contar los que sí tienen: son menos que los días perdidos.

A mitad de año muchísimas escuelas no habían llegado aun a tener más de 50 días de clases, menos de un tercio de lo que deberían garantizar a niños, niñas y adolescentes. Algún desprevenido podría apuntar que octubre ya es tarde para alzar la voz. Pero se estaría equivocando: el reclamo de Padres organizados comenzó junto con las clases. En realidad, antes que estas, porque el ciclo colectivo comenzó con paro docente al que adhirieron algunos docentes.

A semanas de las elecciones un video viral muestra la dura realidad que viven miles de chicos y chicas. El foco está puesto en la provincia de Buenos Aires, pero la crisis se extiende mucho más allá del distrito gobernado por Kicillof. El título del video es contundente: "Dónde están los chicos cuando no están en la escuela".

"Y el colegio?", pregunta alguien a una niña que se encuentra dentro de un contenedor de residuos juntando cartones u otros objetos que puedan tener algún valor. Ella responde: "No hubo clases, ni hoy ni mañana". Está en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad no vive ni estudia en ese distrito sino que llegó desde Temperley para "cartonear".

"Salimos porque nos quedamos sin gas y hay que juntar para el gas", dice la chica evidenciando que la crisis no sólo es profunda en la educación sino que atraviesa a la sociedad en todos los ámbitos. Entre los comentarios al video viral publicado por Padres organizados se repite el dolor por esta crisis. "Esta es la Argentina de hoy, la que duele, la que muchos no quieren ver. El daño es tan profundo que me cuesta pensar en una solución", escribía alguien tras ver el desgarrador video.

Junto con el video, la organización federal compartió una breve reflexión que apunta directamente contra los dos principales referentes de la provincia: el gobernador y el presidente de Suteba, Roberto Baradel. "¿Saben Axel Kicillof y los sindicatos qué significa un día de paro docente cuando más de la mitad de los niños son pobres?", señalan y enseguida responden: "Un día sin educación y sin alimentos. Un día más lejos de un futuro mejor".

El video desgarrador que apunta contra Axel Kicillof y Roberto Baradel

