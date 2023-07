Sus tres hijas van a una escuela pública en La Matanza y apenas tuvieron 33 días de clase

"Las cosas siguen como siempre", dice Ramón Arias entre la resignación y el enojo. Tiene tres hijas que asisten a una escuela pública de González Catán y ve, como miles de padres de todo el país, cómo ellas pierden días de clase por múltiples motivos. No son sólo los feriados y las jornadas institucionales, sino también los paros docentes y los cierres de escuelas por motivos de lo más diversos, desde dificultades con la infraestructura hasta medidas de fuerza de gremios en apoyo a otras causas sociales.

"Pareciera que la educación da lo mismo. Siguen los paros de docentes y auxiliares, faltan los profesores... Lo único que cambió es que ya no mandan WhatsApp avisando que no viene tal profesor, sino que hacen ingresar a los alumnos y los tienen en la escuela con horas libres", explica Arias. Desde que comenzaron las clases -desde antes, en realidad porque el inicio del ciclo lectivo estaba previsto para el 1 de marzo y sus hijas recién tuvieron clases el 23 de ese mes- registró cada jornada escolar.

Realizó el seguimiento de cada curso tomando como guía un semáforo en el que el verde indica que hubo clases normalmente, el amarillo que sólo tuvieron unas pocas horas de clase y el rojo que no hubo clases. El resultado es abrumador: En ningún caso la columna verde supera a la de color rojo.

Calendario de clases de segundo año.

"Hoy, por ejemplo, no tuvieron clases por entrega de módulos (alimentos)", comenta y sigue: "Te dan a entender que la escuela es un sindicato". Su reclamo es a favor de la educación: el Estado debería impulsar la igualdad, garantizando el derecho de niños, niñas y adolescentes a ir a la escuela. No pasa. "No hay igualdad. La Matanza va de mal a peor ya hace varios años", reflexiona.

Preocupado por la educación de sus hijas, Arias se pregunta: "¿Cómo van a salir al mundo o a buscar un trabajo? Los chicos no aprenden nada. Cuando vaya a una entrevista siempre van a estar en inferioridad de condiciones con respecto a otros".

Días de clase en 3° Año

El impacto en los contenidos se evidencia en las pruebas que se toman a nivel nacional para conocer el desempeño de los alumnos. El desempeño de la provincia de Buenos Aires, donde los resultados son incluso peores que los que arroja la encuesta a nivel nacional, motivó a Ramón Arias a ir un paso más allá e indagar cuántas horas de matemática y lengua -las dos áreas que evalúan las pruebas Aprender- tuvieron sus hijas en esta primera mitad del año.

Una de sus hijas, en 2° año, tuvo 20 horas de matemática y 15 de lengua en estos cuatro meses y perdió 15 de matemática y 20 de lengua. La que cursa 3° año tuvo esas dos materias, 14 de los 32 días que debería haberlas tenido. La mayor, en 5° año, tuvo la mitad de las horas que debería haber tenido de cada una de estas materias.