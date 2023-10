Así están las compras tras el frenesí pre electoral

Previo a las elecciones presidenciales del domingo asistimos a una paranoia psicosocial de compras de alimentos, productos para el hogar, muebles electrodomésticos y cualquier gasto necesario que pudiera adelantarse porque no había certeza de qué sucedería el día después. Aunque primaba la incertidumbre, muchos y muchas creían casi con seguridad que se produciría una devaluación como la que implementó el gobierno tras las PASO de agosto, de un 20%, que los precios de todas las cosas se irían por las nubes y por ello, había que stockearse todo lo que fuera posible.

Este razonamiento llevó a un boom momentáneo de las ventas en casas de electrodomésticos que fueron las que, luego del domingo, sintieron más que ningún otro local la disminución de las operaciones. Según un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), entre el 5 y 17 de octubre se registró un importante incremento en el consumo de alimentos, electrodomésticos, viajes y artículos del hogar.

En el caso de los electrodomésticos se destacó una suba en el consumo del 18,7% promedio en las últimas dos semanas, lo que estuvo motorizado por la inyección de dinero del Gobierno, a través de la ayuda estatal, y por las compras por el Día de la Madre, aseguraron desde la entidad.

Productos como los alimentos, aunque haya una crisis muy profunda, se siguen comprando porque son la base de nuestra subsistencia. En cambio, los electrodomésticos, muchas veces no lo son. Las personas pueden vivir cocinando con un horno cocina viejo y estirar todo lo que se pueda la vida útil de los electrodomésticos del hogar para ganarle a la obsolescencia programada. Obviamente, hay dramas inevitables como cuando la heladera dice "hasta acá llegué" y no queda otra que salir a comprar una nueva o usada, según las posibilidades.

Tras las elecciones, las ventas disminuyeron más de la mitad.

Foto: NA.

Como era de esperar, las casas de electrodomésticos aprovecharon con todo el boom pre electoral y vendieron como pocas veces en el año. Pero esta semana la depresión en el consumo se hizo notar con fuerza. Un encargado de una conocida cadena de electrodomésticos ubicada en el centro mendocino reconoció a este medio que "la semana pasada esto estaba lleno. Ahora no hay nadie en comparación. Si bien estamos vendiendo, las ventas han bajado más de la mitad en relación a las semanas anteriores a las elecciones".

Las empresas de artículos electrónicos especulaban un aumento de alrededor del 15% tras las elecciones.

Foto: NA.

Aunque no haya sucedido una devaluación tan pronunciada como la del 20% luego de las PASO, muchas personas ya no van a comprar por temor a que todo esté más caro. Los días previos a las elecciones, Miguel Calvete, titular de INDECOM, había reconocido que "las empresas de venta de artículos electrónicos ya especulan en off con aumentos de entre 15 y 20 por ciento desde el lunes 23, es decir, a menos de 24 horas de las elecciones generales", algo que aún no se concreta pero que podría ocurrir en los próximos días.