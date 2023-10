"Acabaremos como Argentina": el viral que enciende alarmas en un país europeo

Hace años, la expresión "Vamos rumbo a ser Venezuela" se convirtió en una amenaza para millones de argentinos. La crisis comenzaba a aparecer y se notaba que la suba de precios no era algo pasajero sino, simplemente, la punta de un iceberg que comenzó a mostrar su verdadero tamaño en forma cada vez más acelerada.

Muchos venezolanos, que habían emigrado de su país por la creciente crisis y lograron hacerse un lugar en Argentina, comentaban que en su país todo había comenzado de la misma forma: precios cada vez más altos, falta de insumos en las góndolas, distintos tipos de cambio moviéndose en forma paralela y un gobierno cada vez más ajeno a la realidad de los ciudadanos.

Algunos incluso comenzaron a pensar en emigrar nuevamente: el dinero que ganaban en Argentina ya no les servía para sostener a sus familiares que habían quedado en Venezuela. Al mismo tiempo, creció la cantidad de argentinos dispuestos a dejar el país. La inseguridad, la incertidumbre, la falta de oportunidades y la desesperanza no son un cóctel fácil de digerir. La economía también pesa: la inflación creciente impacta en el consumo antes que en los salarios y millones de argentinos perdieron calidad de vida en los últimos años.

Argentina siempre ha mirado a Europa y miles de ciudadanos aprovecharon sus vínculos de sangre con el viejo mundo para gestionar alguna nacionalidad -preferentemente española o italiana- que les permitiera emigrar en forma legal. Las consultas se multiplicaron en embajadas y consulados, y cuando España sancionó la Ley de nietos, los gestores ya no dieron abasto. Los argentinos radicados en distintas ciudades europeas reconocen que cada vez son más los compatriotas que llegan a instalarse en esos lugares.

Siendo Barcelona uno de los países que más argentinos recibieron en el último tiempo, no sorprende que sea justamente ese el lugar desde el que surgió el video viral que compara a España con Argentina. "Acabaremos como Argentina", alarma Tamara Galimova en un video de Instagram que se hizo viral.

En realidad, abre el reel con una pregunta y en pocos segundos responde que ese es el camino que está tomando España. Galimova es asesora financiera y el video que se hizo viral lo publicó hace apenas cuatro días y se viralizó al punto de convertirse en unos de sus videos más vistos.

"¿Te crees superior y crees que lo que pasa en el otro lado del charco no llegará aquí?", pregunta en forma retórica la asesora financiera antes de explicar que "España ya es el 4° país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza". Según Galimova, sólo tres países manejan peores índices que España: Rumanía, Bulgaria y Grecia. La experta no sólo alerta sobre esa situación y la posibilidad de "acabar como Argentina", cuya crisis ha trascendido las fronteras.

La influencer en finanzas explica un aspecto clave en el que se sustenta esta comparación entre el rumbo que está tomando España y la situación crítica de Argentina. "No sólo no conseguimos aumentar nuestra riqueza sino que cada vez estamos más empobrecidos", sentencia y sigue: "Algo que compartimos con Argentina es que la mitad de la población depende directamente del Estado", detalla.

Galimova especifica esta afirmación recurriendo a los siguientes números: "16 millones trabajan en el sector privado, 11 millones son pensionistas, 3 millones son desempleados, 3 millones son funcionarios. Hay 17 millones de personas que viven del Estado", concluye.

El video viral que compara la situación de España con la de Argentina

"Estamos en Europa, eso no nos va a pasar" y otras respuestas al video viral que compara España con Argentina

Las respuestas no se hicieron esperar: "Venezuela hace unos años: 'No vamos a terminar como Cuba'. Argentina: 'No vamos a terminar como Venezuela'. España: 'No vamos a terminar como Argentina'. Y así sigue...", escribió alguien en uno de los miles de comentarios que tuvo como respuesta el video viral.

"Los que perciben dinero del Estado no deberían poder votar", demandó alguien insinuando que esto podría servir para ejercer presión sobre los gobernantes y evitar que cada se sigan multiplicando las cuentas estatales. Y generó un debate en torno a quiénes deberían o no poder votar según se trate de personas que trabajan en cargos dependientes del Estado, sean funcionarios del Gobierno o perciban beneficios de la seguridad social.

Una argentina radicada en España aprovechó para dar su opinión: "Hace 3 años que estamos con mi familia emprendiendo en España y a todos los españoles que conocemos les decimos lo mismo. Lo que esta pasando acá, paso hace 5/10 años en Argentina. De no cambiar el camino, están resignados a cometer la misma historia de Argentina", dijo.

Alguien respondió punzante a ese comentario: "¿Pero vosotros seguís aquí viviendo no? ¿No os da miedo que pase igual? Salir de un sitio y meterme en uno igual o peor no lo entiendo….. tenéis pensado volver?". Y la replica fue que no. "El problema es que en Argentina la inseguridad superó a los problemas económicos. El argentino promedio está acostumbrado a lidiar con los problemas económicos, pero no con la inseguridad. Estamos desde hace 3 años en España. Dentro de todo lo malo que puede estar pasando en lo económico acá, sigue siendo mas fácil trabajar que allá. Pero de seguir con una política que no incentiva la inversión, sino todo lo contrario. Terminaron sufriéndolo. Otra diferencia es que todavía deben rendir explicaciones a la UE y eso los tiene bajo un paraguas".

Entre muchísimos comentarios aludiendo a la estabilidad de la moneda, la inseguridad social y otros tópicos relacionados con el rumbo económico que puede seguir cada país, se destaca otro de una argentina que no se sorprende por la comparación. Al contrario, cree que hay mucho de cierto en la idea de que el país ibérico acabará como Argentina. "Vivo en España. Cuando le digo a alguien 'Van por el mismo camino que Argentina me dicen: 'Pero nosotros estamos en Europa, eso no nos va a pasar'".