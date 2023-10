"Dólar salud": la propuesta que podría ayudar a "solucionar" la crisis en el sector privado

Este viernes en Mendoza se desarrolló el congreso organizado por Confeclisa, la confederación que nuclea a las clínicas médicas privadas y sanatorios de todo el país. Participaron la ministra de Salud, Ana María Nadal y también la vicegobernadora electa y médica, Hebe Casado. El presidente de Confeclisa, José Sánchez Rivas habló sobre la difícil realidad de las entidades por el faltante de insumos y deslizó que la implementación de un "dólar salud" podría ayudar a salir del paso.

"La problemática que estamos teniendo se debe a problemas coyunturales muy graves debido a la inflación y al tema del dólar. La salud está dolarizada en un 80% en todo el país y en el mundo debido a que los insumos son importados en su mayoría. Los que se fabrican en el país, también tienen materiales importados entonces la problemática es la misma. Estamos con falta de elementos, insumos médicos en general en casi todas las especialidades", comentó Sánchez Rivas respecto de la situación de las clínicas y sanatorios.

A lo que sumó: "Estamos reorganizando cirugías donde se le está dando prioridad a las cirugías de urgencia y reprogramando a las programadas por la falta de materiales como prótesis. Estamos ahora en ese punto, en el de la reprogramación porque las clínicas tienen un stock límite, de referencia. Y todas las clínicas vienen operando por debajo de ese límite de reservas, todas tienen una luz amarilla o roja que se desprende del stock de los sanatorios. Realmente la situación es crítica".

Del evento participaron Hebe Casado, el director de Osep Carlos Funes, la ministra de Salud Ana María Nadal y el subdirector Oscar Sagás, como representantes de Mendoza.

Hace una semana, MDZ publicó una nota en la que destaca que hay una especie de "línea roja" que las clínicas privadas no quieren cruzar y desde las entidades informaron que se trata de dejar de prestar servicio. Sin embargo, reconocieron que están "muy cerca" producto de la falta de insumos de cruzarla verdaderamente en la provincia.

"Esto pasa no sólo en Mendoza, en todo el país tenemos la problemática. Hay un desfasaje entre el valor del dólar con el cual se están comprando algunos insumos que entran en el valor del oficial. Entonces se da el defasaje y creemos que hay que realizar una mesa con las entidades financiadoras y el Gobierno nacional y buscar una alternativa. Buscar un dólar salud, algo por el estilo, si bien no es de fondo podría servir para salir del paso", agregó como propuesta a la situación.

Respecto de la situación que atraviesan los profesionales con el tema obras sociales y la demora en los pagos, dijo: "Los financiadores pagan entre 60 y 90 días. Hay un movimiento de las Asociaciones Médicas donde ellos quieren cobrar los $6.000 como un valor de base de consulta y las obras sociales no están cubriendolo, lo están revisando. Entonces hace que la situación sea complicada porque genera conflicto y lo tiene que pagar el afiliado, el paciente tiene que pagar la consulta y no sería lo lógico.

Finalmente, fue consultado por la situación económica particular de las clínicas privadas y si había alguna que haya quebrado o cerrado en este tiempo producto del faltante de insumos. "No, pero lo que vemos es que hay una disminución marcada de la cantidad de prestaciónes, de hecho los pacientes que tienen que pagar la consulta a veces no acuden a la consulta y esto se va agravando. La situación hace que haya menos consultas, menos patologías para operar, entonces los costos fijos del sanatorio no se pueden disminuir de la misma manera que disminuyen las cirugías o consultas. Va a ser un problema a corto plazo".