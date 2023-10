Dietéticas, las "nuevas farmacias" en auge por la crisis

La crisis económica que afecta al país impacta de manera significativa en la vida cotidiana de la población, haciendo que muchos mendocinos busquen alternativas para enfrentar estos desafíos económicos que se presentan.

En este contexto, un sector de la población encontró en las dietéticas una respuesta a sus necesidades. Lo que solía ser un destino común en la búsqueda de productos para adelgazar, hoy se ha transformado en un refugio para aquellos que buscan opciones más accesibles debido al encarecimiento de los medicamentos.

En un recorrido por las dietéticas de Mendoza, MDZ dialogó con los propietarios de estas tiendas, quienes revelaron una realidad que refleja el impacto de la crisis en la vida de los ciudadanos mendocinos.

El primero en confirmar este fenómeno fue Marcelo, dueño de una dietética en el corazón de Mendoza, quien señaló: "La gente busca cuidarse más de las enfermedades, vienen y consultan mucho, pero la dietética se ve como la alternativa económica a un tratamiento, entonces en vez de ir a la farmacia vienen acá. Esto se agravó más por la situación económica".

Las dietéticas se caracterizan por tener una gran variedad de cereales, snacks saludables, café, pan y pasta integral o de legumbres Foto: Walter Moreno/MDZ

Maru, dueña de una dietética en la Quinta Sección, comentó: "Yo tengo una dietética desde hace cinco años y con la crisis hemos notado que la gente compra lo que puede. Antes se daban como un lujo, ahora vienen con lo justo, e incluso el que era vegano ya no lo es tanto, el celíaco dice que a algunas comidas les tienen más tolerancia".

Frente a la crisis, Maru asegura que su dietética se ha transformado en una "farmacia más" y compartió cuáles son los productos más consumidos: "Vienen a buscar muchos suplementos por enfermedades, por ejemplo, buscan cardo mariano para el hígado, el estómago, para levantar el sistema inmunológico. La gente trata de fortalecer su sistema inmunológico para evitar enfermarse y no tener que comprar medicamentos que están sumamente caros. Lo que más funciona ahora son los probióticos, los multivitamínicos, los propóleos, los antiestrés y los hongos adaptógenos. Todo se orienta hacia el fortalecimiento del sistema inmunológico".

Los probióticos son buscados en las dietéticas mendocinas Foto: Walter Moreno/MDZ

Marina, otra dueña de una dietética, informó que incluso hay personas que le consultan sobre qué alimentos consumir ante un determinado dolor: "Las personas, en lugar de buscar remedios, pasan por las dietéticas y nos preguntan qué pueden comer ante un determinado problema. Ante esas preguntas, uno debe estar informado, aunque siempre es preferible acudir a un nutricionista".

Semillas de chía Foto: Shutterstock

La salud mental es de suma importancia para la juventud, especialmente para los estudiantes, como señaló Zenon, trabajador de una dietética en la calle Paso de Los Andes. En un contexto de crisis económica que ha llevado a la búsqueda de alternativas más accesibles en las dietéticas, la salud mental se ha convertido en una preocupación creciente. Los jóvenes universitarios, enfrentando la presión académica y el estrés, recurren a productos naturales en lugar de medicamentos farmacéuticos costosos. Este enfoque en la salud integral refleja la realidad de una sociedad mendocina que busca soluciones asequibles para enfrentar los desafíos económicos y de bienestar personal que enfrenta cada día.

Carolina (27) es una acérrima luchadora de los tratamientos naturales y comentó cómo su vida cambió con los alimentos naturales: "Prefiero los medicamentos naturales por su enfoque holístico y la menor probabilidad de efectos secundarios. Si bien soy flaquita, tengo colesterol y me recetaron Rosuvostatina, un medicamento que no solo me generaba efectos secundarios, sino también que costaba unos $7000 al mes, por eso prefería la chía, una alternativa natural, que solo cuesta $2700".