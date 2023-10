"Todavía estamos esperando", continúan sin ascensores en la torre del barrio Unimev

El tiempo pasa y los vecinos de la torre T6 del Barrio Unimev continúan sufriendo las consecuencias de vivir con la clausura de todos los ascensores del edificio. En este marco, crece el descontento y las personas más afectadas anhelan una resolución que se mantiene trunca debido a un conflicto entre el consorcio, las empresas de mantenimiento y la municipalidad de Guaymallén.

El edificio tiene nueve pisos y cuarenta departamentos y todos se encuentran habitados. La gravedad de la situación es que no son pocas las personas ancianas y con discapacidad que prácticamente no pueden moverse de sus casas al no tener garantizado el servicio de los ascensores. "Nos estamos arreglando como podemos, nos damos una mano entre todos y hay vecinos jóvenes que se ofrecieron para hacer las compras a quienes lo necesitan", aseguró a MDZ uno de los vecinos.

Desde la empresa que prestaba el servicio de ascensores para esa torre aseguraron que dejaron de trabajar allí porque encontraron irregularidades. "Nosotros renunciamos al trabajo en ese edificio por algunas irregularidades, entre ellas que se perdió el libro de obra del ascensor. Ese libro lo llena la empresa y el representante técnico con los trabajos a realizar y es por triplicado", aseguró a MDZ una persona vinculada a la empresa que entró en conflicto con el consorcio de la torre T6 del Barrio Unimev. Esa firma llevó a cabo el mantenimiento de los ascensores durante varios años.

Hace más de cinco días vecinos y vecinas de una torre del Unimev, no pueden usar sus ascensores.

El inconveniente, que hace más de una semana continúa sin resolverse, se generó debido a un sinuoso conflicto iniciado a mediados de este año, cuando el consorcio del edificio decidió rescindir el contrato con la empresa que durante más de cinco años se encargó del mantenimiento de los ascensores de la torre. "En su momento, desde la municipalidad nos dijeron que en reiteradas ocasiones se notificó a nuestro edifico varios emplazamientos, los cuales según ellos, fueron enviados a la empresa que anteriormente nos brindaba el servicio", argumentó un vecino de la torre y agregó: "Si es que son ciertas esas notificaciones, la empresa nunca nos avisó nada, y pongo en duda las notificaciones porque el municipio tampoco nos deja ver los supuestos reiterados emplazamientos de los que hablan", agregó.

En este sentido, los vecinos que conforman el consorcio decidieron durante el mes de julio de este año, contratar una nueva empresa que lamentablemente, tampoco pudo resolverles el inconveniente debido a que esta compañía no se encuentra habilitada para trabajar en el municipio de Guaymallén. "Nunca dejamos de tener una empresa prestadora del servicio de mantenimiento", declaró otro de los vecinos a MDZ. "En julio de este año contratamos una nueva empresa que afirma que los ascensores funcionan pero resulta que la municipalidad no acepta sus informes porque sostiene que no está registrada en el municipio, aunque sabemos que la compañía trabaja sin problemas en otros lugares del Gran Mendoza", dijeron.

Según pudo averiguar MDZ, el informe presentado por la empresa que la municipalidad no quiere reconocer, asegura taxativamente que a partir de una inspección realizada el pasado 13 de septiembre del 2023, los elevadores "se encuentran en buen funcionamiento, al igual que sus sistemas de seguridad, para realizar el transporte vertical de la torre" pero también es importante mencionar que en el documento se recomienda realizar algunas mejoras como por ejemplo: instalar manijas de accionamiento manual con respectivos carteles indicativos, colocar luces de emergencia y reemplazar cabezales limitadores de velocidad, entre otras.

En base a dicho informe, los vecinos aseguran una y otra vez, que tal como allí se menciona, los ascensores están aptos para usarse y que las mejoras se pueden llevar a cabo sin necesidad de ser clausurados y condicionar por completo la vida cotidiana de tantas personas. "Ahora nuevamente hemos cambiado de empresa por una que si reconoce el municipio, para que esto no entorpezca más la resolución del problema", comentó uno de los vecinos de la torre T6 del Barrio Unimev, ubicada en el departamento de Guaymallén, sobre la lateral del Acceso Este entre las calles Soldado desconocido y Housay. "Durante estos días habilitaron los ascensores sólo para que esta empresa realice la inspección pero seguimos sin poder usarlos y ya pasaron más de cinco días", agregó.

Personas ancianas y con discapacidad, entre las más afectadas por la clausura.

Otras voces involucradas en el conflicto

Desde la empresa que trabajaba en el edificio, explicaron sus razones. "Aún trabajando nosotros en la torre, llamaron a otra persona para que les cambie una contactora porque se la cobraban a menor precio y eso es ilegal porque los responsables somos nosotros" manifestó y también sentenció: "Además, no tienen puesta a tierra por lo tanto los ascensores no se pueden habilitar y entre otras cosas, todas las puertas están rotas, algunas atadas con alambre porque no hay plata para arreglar. Los paracaídas son viejos y no funcionan bien, lo mismo con las cerraduras que faltan".

De esta manera, el conflicto suma opiniones encontradas pero continúa sin resolverse. En el edificio, no son pocas las personas ancianas y con discapacidad que exigen respuestas urgentes a la municipalidad y ansían volver a su normalidad con los ascensores funcionando. Desde el consorcio, aseguran que las mejoras se pueden realizar sin necesidad de clausurar los ascensores.

