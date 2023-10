Edificio en problemas: clausuraron los ascensores y hay personas ancianas y con discapacidad que no pueden llegar a sus casas

Hace más de dos días vecinos y vecinas de la torre T6 del Barrio UNIMEV, se encuentran padeciendo la clausura de todos los ascensores del edificio por parte de la municipalidad de Guaymallén. Las personas ancianas que viven solas y aquellas que por múltiples motivos se encuentran con movilidad reducida, son las que vienen afrontando la situación con mayor preocupación debido a que prácticamente no pueden salir de sus casas al no poder utilizar el servicio de los ascensores.

La torre se encuentra ubicada en el departamento de Guaymallén, sobre la lateral del Acceso Este entre las calles Soldado desconocido y Housay. Tiene nueve pisos y contiene cuarenta departamentos, los cuales todos se encuentran habitados por vecinos y vecinas que exigen una resolución urgente. El conflicto está vinculado a una cuestión burocrática entre la empresa contratada por el consorcio para realizar el mantenimiento de los ascensores y la municipalidad.

Vecinos y vecinas exigen urgente la habilitación de los ascensores de la torre T6 del UNIMEV.

"Estoy operada desde hace unos días y tuve que cortar mi rehabilitación porque no puedo salir de mi casa para ir a las sesiones de fisioterapia. Sin ascensor, no me puedo mover: mis vecinos me hacen las compras y no me puedo trasladar a ningún lado", declaró Laura, una vecina que debido a una operación se encuentra en silla de ruedas, a MDZ. "Por lo menos un ascensor debería estar habilitado. Además de mi situación, en este edificio hay personas mayores, con discapacidad y personas embarazadas", agregó.

Laura, una de las vecinas más afectada por la clausura de los ascensores.

"La municipalidad nos clausuró los ascensores por falta de documentación. Hace cinco años que desde el consorcio le pagamos a una empresa para que se encargue del mantenimiento técnico de los mismos pero ésta realizó mal su trabajo y no presentó papeles importantes ante el municipio", comentó un vecino propietario de la torre T6 a MDZ y también mencionó: "Debido a estas fallas, desde hace unos meses decidimos rescindir el contrato con esa empresa y contratar una nueva, la cual asegura que los ascensores están en buenas condiciones pero ahora resulta que la municipalidad no quiere validar a esta empresa porque dice que no se encuentra registrada en el listado de la municipalidad", agregó.

En este marco, los vecinos y las vecinas sostienen que los ascensores no tienen ningún desperfecto técnico y que el conflicto es meramente administrativo. "La clausura es un hecho extremo que pone en riesgo nuestra vida cotidiana, la municipalidad no mandó inspectores para verificar el estado de los ascensores porque según ellos no lo pueden hacer y sólo vienen a clausurar el servicio", menciona al pasar, una vecina de la torre completamente indignada.

Alejandro, otro de los tantos vecinos de la torre que no puede salir de su casa.

En diálogo con MDZ, Alejandro, un vecino del 5to piso de la torre T6 del UNIMEV comentó "Hace 3 años me fracturé y he pasado por nueve operaciones. El martes tengo que ir al médico y no sé si esto se va a solucionar", y además agregó "No me puedo trasladar con los ascensores clausurados. Ni hablar si tiembla o cualquier cosa, me siento preso en mi casa. No puedo ir ni a comprar y tienen que venir mis hijos a darme una mano".

Graciela, vive con su hija en el noveno piso y ambas se encuentran perjudicadas con la clausura.

Graciela, vive con su hija y su nieta en el noveno piso y es indudablemente, una de las vecinas más perjudicadas por la clausura de los ascensores. "Es imposible estar bajando y subiendo los nueve pisos, yo estoy con bastón y me puedo caer. Tengo dos cirugías: una en la rodilla y otra en la cadera, por eso ando con el bastón. Necesito que esto se resuelva lo más pronto posible. Mi hija también tiene problemas de la columna y sube y baja los nueve pisos caminando con su beba en brazos, esto no se aguanta más", mencionó la vecina y además manifestó "Que al menos sean más humanos y nos dejen habilitado un ascensor. Realmente lo necesitamos, los ascensores funcionan y están clausurados sólo por una cuestión de papeleo".

En este marco, las y los vecinos de la torre T6 del UNIMEV se encuentran viviendo una situación más que problemática. Ante la poca capacidad resolutiva de los actores involucrados, temen que debido al "parate" del fin de semana largo, no lleguen soluciones y que con el correr de los días, los ascensores continúen clausurados.

Con respecto a la nueva empresa de mantenimiento de ascensores que el consorcio contrató y la municipalidad no quiere reconocer, las y los vecinos admiten que la empresa está habilitada y que trabaja en todo el Gran Mendoza: sólo en Guaymallén, no se encuentra disponible y para realizar el tramite de registro en el municipio se necesita mucho tiempo. En este marco, por un lado le solicitan de manera urgente a la Dirección de Obras Privadas de la municipalidad de Guaymallén que les permita tener acceso al expediente y que brinden una solución más eficaz: "Los ascensores funcionan y están clausurados por cuestiones de papeles administrativos" repiten los vecinos. Mientras tanto, su día a día se encuentra completamente condicionado por esta situación.

Mirá las declaraciones de las vecinas y los vecinos más afectados