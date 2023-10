Médicos mendocinos esperan definir los nuevos valores extra en las consultas antes del fin de semana

Este jueves se conoció el nuevo aumento que quieren ejecutar los médicos de la provincia de Mendoza tras una reunión clave que se llevó adelante el miércoles por la noche de la llamada y conformada Mesa de Salud. El objetivo es que en las próximas horas se den a conocer nuevos valores en el cobro extra de la consulta médica que podrían implementarse en noviembre.

Algunos médicos manifestaron a MDZ que del valor ético mínimo, que hoy está en $6.000, podría saltar a los $7.000 para que el aumento comience a regir desde el primer día de noviembre, ya a dos meses de haber comenzado a aplicarse este cobro extra en las consultas como forma de reclamo a las obras sociales y prepagas que demoran los pagos más de 90 días. Los montos ya estarían definidos, según informaron algunos profesionales de la salud, y podrían informarse a los pacientes y a la sociedad "antes del fin de semana".

La actualización se dará cada dos meses y es por eso que el primer escalafón se dará este 1 de noviembre y de no mediar cambios las consultas quedaría en el valor que se publicará próximamente hasta fin de año. Aquellos pacientes que tengan prepagas que abonen la consulta a $6.000 deberán pagar un extra de mil pesos. Ante esto surgió la queja de algunos pacientes que manifestaron a MDZ que "mi obra social me cubre todo al 100%, no he pagado coseguro. Pero la obra social ha subido $12.000 en un mes".

Las obras sociales que cuyo aporte ronda los $4.000 a la consulta, sus pacientes deberían abonar la diferencia para llegar a los $7.000 del total que exigen los médicos. Y las prepagas que no llegan a cubrir esos $4.000, sus afiliados deberán atenderse de forma particular, es decir, pagando el 100% de la consulta, lo que significaría un problema para el bolsillo del mendocino.

Por su parte, los tiempos siguen sin solucionarse. Es decir, los plazos para que las obras sociales le bajen ese dinero a los médicos sigue superando los 60 días y en algunos casos se extienden hasta 90 días. Si bien las Asociaciones Médicas quieren que sea de 30 días, es un tema que persiste dentro del conflicto y sigue siendo clave a la hora del "destrabe" del mismo ya que con la acelerada inflación y devaluación, ese dinero no vale lo mismo que a la hora que fue abonado.

Desde el Círculo Médico de Mendoza confirmaron hace días que esta semana habrá una reunión importante de la Confederación Médica Nacional en CABA en la que se definirán algunos aspectos a seguir respecto de los aumentos en los valores extra de la consulta y de qué forma se continuará atendiendo en el sector privado. Cabe destacar que a nivel nacional la medida se tomó un mes más tarde que en Mendoza, pero se busca plegarse a la forma de aplicar las actualizaciones en los valores.