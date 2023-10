La decisión de los locales mendocinos a días de las elecciones

Argentina está inmersa en un período de elevada tensión política y económica, a medida que se aproximan las elecciones presidenciales previstas para el próximo domingo. Tras las significativas fluctuaciones del peso argentino frente al dólar que se desencadenaron después de las PASO, una multitud de personas busca salvaguardar sus activos mediante la adquisición de bienes de consumo. Sin embargo, en Mendoza, la estrategia de abastecerse en el último momento podría no ser tan efectiva como se espera por la decisión de varios locales en la provincia.

En un intento por proteger sus activos y evitar pérdidas adicionales, varios establecimientos tomaron la drástica decisión de no vender ningún producto hasta después de que se celebren las elecciones presidenciales.

Uno de los casos más llamativos fue el del local de tapizados que informó: "Les informamos que debido a la desastrosa situación económica que hoy nos toca atravesar hemos decidido cerrar temporalmente nuestras puertas desde el viernes 20 de octubre hasta el martes 24 de octubre inclusive".

"La situación actual se ha tornado insostenible, sin precios de referencia, sin horizonte de reposición, con quiebres de stock y desconcierto generalizado en proveedores y clientes", comentaron.

Comunicado de TapiCenter

Usuarios en las redes informaron que otros negocios como ferreterías también decidido frenar sus ventas. "Solo entregan pedidos hechos con antelación" comentó un usuario en las redes.

"Más allá de la incertidumbre, los vivillos de siempre te dicen que 'no saben precio de reposición' y se stockearon a precio viejo, es un círculo vicioso", comentó otro usuario que criticó la medida tomada por los locales mendocinos.

A la caza de los dólares

Como si fuese una ley nacional, muchos argentinos buscan la monera norteamericana para no perder su dinero. No obstante, según pudo saber MDZ, las cuevas del microcentro mendocino no están vendiendo sus "reservas" y cuando lo hacen, lo venden a un precio que supera los 1000 pesos argentinos.

"Hace ya unos días vengo buscando dólares pero ni mis más arbolitos de confianza me quieren vender y los precios que tienen son todas estimaciones, me quieren vender a $1050, están locos", comentó Sergio a MDZ.

Según Carlos Melconian, eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, tras las elecciones, el dólar oficial dará un salto de $350 a $500.