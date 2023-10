El Gobierno expresó su preocupación por la crisis en las clínicas privadas y la falta de insumos

Las clínicas privadas de Mendoza y de todo el país comentaron que por la situación económica no le llegan insumos médicos y corren peligro las realizaciones de cirugías en la provincia. Ante eso, la ministra de Salud dio la visión del Gobierno sobre la crisis en el sector privado en la presentación del Presupuesto 2024 para la cartera sanitaria.

La funcionaria del equipo de Rodolfo Suarez sostuvo: "Hay una gran preocupación con el tema insumos. Yo comentaba en el Presupuesto que después de una lógica de compra de hace 8 años, de una metodología de compra segura que tenemos, hemos logrado no romper stock ni ahora ni en la pandemia (en referencia al sector público). Hemos tenido suministros siempre, pero hay una historia de deficiencia en la compra de medicamentos, monodrogas e insumos".

A lo que sumó: "Claro que me preocupa que el sector privado esté con tantos inconvenientes por la escala en la que compran y por la situación macroeconómica del país. Hoy en el país no hay mercado, no hay dólares, hay una retracción absoluta de los proveedores. No hay oferta y está costando mucho. Es una situación que preocupa y que depende ciertamente de la macroeconomía, de la situación que vivimos previa a las elecciones y de la incertidumbre económica que tenemos".

"El sector salud siempre es atravesado por la crisis económica, muy atravesado. Pero esta crisis es muy profunda, muy estructural y verdaderamente preocupa como pueda seguir evolucionando en el sector", aseguró la titular de la cartera de Salud de la provincia al respecto.

Desde las clínicas privadas lo que manifestaron es que ante el faltante que ya se está notando en distintos establecimientos habrá complicaciones para las cirugías ya que no están ingresando prótesis, antibióticos y drogas para mantener al paciente en estado de anestecia. Desde las droguerías, además, destacaron que no habrá venta de insumos hasta el 24 de octubre próximo ante la incertidumbre electoral y económica. "Estamos trabajando en stock de reserva", indicaron desde los sanatorios.

Entre otros temas, la ministra comentó sobre las ideas políticas de privatizar la salud en Argentina. "En relación a eso, pensar hoy después de lo robusto del sistema de salud, pensarla como bien privado es descabellado. La salud es un bien público, el mercado puede regular pero no es eficiente a la hora de atender a quienes más lo necesitan. Entonces es necesaria la intervención del Estado que asegure a las personas con menores recursos, que no tienen cobertura formal. Ese rol lo tiene que cumplir el Estado con eficiencia ética, sin dudas tenemos que seguir presentes. Es mejorable y hay que reformarlo porque eso quedó en evidencia con la crisis económica, hay que trabajar no sólo en lo inmediato sino también en lo mediato".