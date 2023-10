¿Cómo debo negociar mi sueldo cuando busco trabajo?

A la hora de buscar un nuevo empleo, la primera etapa consiste en poder captar la atención del reclutador, para lo cual es imprescindible tener actualizado y completo el CV tanto en un formato PDF, como también en formato web en los principales portales de empleo. Armar el CV no es tarea fácil, debe ser conciso pero a la vez tiene que detallar las principales experiencias y funciones para que el entrevistador conozca en profundidad los conocimientos que el candidato/a tiene acerca del puesto. Es muy importante que el CV tenga la misma información en los diferentes portales para que sea consistente y sea un espejo del CV que esta armado en PDF.

La segunda etapa es prepararse para una primera entrevista. A veces, puede ser que la primera entrevista esté a cargo de una consultora externa contratada por la empresa. En estos casos, la consultora indagará aspectos acerca de la formación, experiencia, situación familiar, pretensión salarial y beneficios, motivos del cambio y disponibilidad para cambiar de trabajo. Pero la mayoría de las veces no profundizará en conocimientos técnicos de la posición, ya que generalmente no tiene esa especialidad ni conocimientos para indagar en este tipo de cuestiones. Una vez realizada esta entrevista, normalmente la consultora se toma unos días para armar un informe con todos los candidatos, para luego enviarlo a la empresa (esto puede demorar 1 semana aproximadamente).

La importancia de saber cómo armar un CV y cómo negociar nuestro salario en la búsqueda de empleo.

La tercera etapa es la entrevista con la empresa, donde generalmente comienza con una persona del área de selección de recursos humanos, quien realiza una entrevista para chequear la información entregada por la consultora y realizar el “match” entre el perfil del candidato/a y la empresa. Es muy importante llegar a la entrevista con la mayor cantidad de información acerca de la empresa y del puesto. Mientras más informado esté el candidato/a, mejor impresión positiva tendra sobre el entrevistador. También hay que investigar acerca del sueldo y beneficios que pueden estar ofreciendo para el puesto, ya que esto será un filtro muy importante para la siguiente entrevista. Igualmente en esta etapa no es momento todavía de negociar las condiciones de ingreso.

La cuarta etapa consiste en una entrevista más técnica, un filtro muy importante para la siguiente entrevista. Igualmente en esta etapa técnica con el jefe del área donde seguramente haya que estar preparado en cuestiones relativas a las funciones y responsabilidades del puesto. En esta entrevista el candidato/a conocerá a quién va a reportar (su Jefe) y es el momento oportuno para detectar si va a existir “feeling” con su superior. Es por esto que en esta entrevista el candidato/a puede hacer preguntas sobre los objetivos del puesto, con qué recursos contará el puesto para poder desempeñarse correctamente, cómo esta constituido el area y cuáles son los principales desafíos a alcanzar, etc.

La quinta etapa posiblemente sea ya una instancia de “negociación salarial”, donde la empresa decide avanzar con el candidato finalista y le envíe / entregue una primera oferta de empleo.

Para la etapa de negociación hay que tener muy claros los siguientes puntos:

Sueldo bruto de mercado para este puesto. Hoy en día circulan por las redes sociales diferentes informes de distintas consultoras con rangos salariales para cada nivel jerárquico. Esta información generalmente esta expresada en sueldo bruto mensual y el rango esta expresado en percentil 25, 50, 75 y promedio. Dependiendo la experiencia y el seniortiy requerido por la posición es el percentil al cual hay que alinear la pretensión salarial. En esta etapa el candidato ya pudo conocer toda la información acerca de la empresa (puesto, contexto, desafíos, etc), con lo cual ya puede definir un rango de pretensión salarial mucho más asertivo que en la etapa inicial.

Los beneficios asociados al puesto y al nivel jerárquico. Como segunda instancia hay que saber cuáles beneficios ofrecerá la empresa y evaluarlos como un paquete en su conjunto (ejemplo: medicina prepaga para la persona y el grupo familiar, bonus de fin de año, comida, esquema de horarios flexibles, política de home office, capacitación, etc.

Esquema de pretensión salarial.

Las vacaciones asignadas para el puesto. Muchas veces los candidatos tienen 3 o 4 semanas acumuladas en su trabajo anterior y no quieren resignar este beneficio. Con lo cual las empresas muchas veces le dan una semana adicional al candidato para que no comience el trabajo con los 14 días de ley.

Fecha de ingreso y transición con el trabajo anterior. Las empresas siempre quieren que el candidato ingrese lo antes posible al puesto de trabajo vacante, pero el candidato quiere dejar todo ordenado y organizado en su trabajo anterior (quiere una salida elegante y no cerrar puertas con su antiguo empleador). Usualmente se negocian 14 días para cambiar de trabajo, una vez confirmada la propuesta. Si el puesto es de mayor jerarquía, se pueden acordar entre 3 y/o 4 semanas de plazo para cambiar.

Carta oferta formal para cerrar la negociación. Es más común recibir una carta oferta formal detallando las condiciones de contratación en empresas multinacionales o de gran envergadura, que en empresas pymes.

Muchas veces los candidatos subestiman la instancia final de negociación y terminan perdiendo una oportunidad de empleo por no estar bien preparados. En un puesto de nivel intermedio, el sueldo puede alcanzar un 65% del paquete total, con lo cual si solo se focalizan en negociar el sueldo mensual, pueden perder de vista el otro 35% del paquete ofrecido (prepaga, bonus, etc) y olvidarse además de los beneficios no monetarios que hacen al confort del puesto (home office, flexibilidad, vacaciones, etc.) Lorena Henríquez y Gastón Kovalenko

* Gastón Kovalenko y Lorena Henríquez, son directores de la consultora Perfil Humano.