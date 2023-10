Peregrinación a Luján: tu fe es tu SUBE, ¿a dónde nos subimos los argentinos?

“Me hace muy bien acompañar y estar cerca de la gente. No me puedo sentir pastor lejos de la gente -inspiró nuestro arzobispo Jorge García Cuerva. Ir al encuentro de lo que nos hace creer o ir al encuentro de lo que nos hacen creer. Creer es lo que nos hace ir al lugar del otro. Porque no puedo ser yo no podés ser vos… Porque mostrarnos tal como somos es por lo que somos reconocibles.

¿Cuál es el reconocimiento?

Reconocernos prójimo.

¿Qué nos enseñó a ser como somos?

¿Sabés por qué sos así?

El pasado no se fue…

Se quedó en nosotros

A lo mejor condicionándonos…

A lo mejor liberándonos…

¿Peregrinar?

Solo sabemos ir si amar nos lleva tal como somos.

Ilustración de Juan Barros.

Nadie nos mira y nos alcanza a Ver hasta que nos ama incondicionalmente.

¡Así necesitamos creer!. Para creernos…

“Peregrinar es saber que venimos como pueblo a nuestra casa. Es saber que tenemos conciencia de ser pueblo. Peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar juntos pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión. Peregrinar es el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos. Peregrinar es mirar no tanto lo que podría haber sido —y no fue—, sino todo aquello que nos está esperando y no podemos dilatar más. Es creerle al Señor que viene y que está en medio de nosotros promoviendo e impulsando la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad y justicia”.

Homilía del Santo Padre Francisco, Santuario de Sumuleu-Ciuc, Sábado, 1 de junio de 2019

Como te querés me querés…

¡No podés ser diferente de vos… conmigo!

Creer hace querer.

Tal como puedo creer… puedo querer.

Como me conozco… te conozco.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.