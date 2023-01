Prometió pintar su casa como la bandera argentina y cumplió

Celeste, blanco y celeste, un sol en el medio y tres estrellas que recuerdan a los títulos mundiales de la Selección. Así pintó su casa, tras prometerlo de cara al campeonato, Gustavo Bysinski. La promesa la cumplió luego de esperar 36 años para volver a celebrar el mayor título de fútbol al que se puede aspirar.

Exradiólogo y fotógrafo del ascenso, Gustavo prometió pintar su casa con los colores de la bandera si Argentina ganaba el Mundial de Qatar 2022. Como las promesas se hacen para cumplirse, con ayuda de su familia cumplieron su deuda luego del campeonato y ahora es una atracción para los vecinos.

“Pensé en cortarme la barba o hacerme un tatuaje, pero no solo que era algo común sino que no me costaba nada hacerlo. Yo quería ver a Messi levantar la copa y antes del partido con Arabia me dije: ‘Si Argentina sale campeón, pinto el frente como una gran bandera’, y lo hice. Fue por amor a él también porque es un pibe al que en casa todos amamos”, contó Bysinski, que asegura haber mantenido la fe intacta hasta cuando el equipo debutó perdiendo con Arabia Saudita.

Gustavo tuvo la suerte de ver tres veces a la Argentina campeona del mundo. En 1978, con once años, vio a Daniel Passarella levantar el trofeo dorado gracias a un vecino. “No tenía tele y vi la final en la casa de un vecino, era el único que tenía tele. Y salimos a festejar tocando un bombo de folclore”, recordó. Ocho años más tarde revivió aquella extraña sensación de estar, como hincha, en la cima del mundo junto a Diego Maradona que levantaba la copa en el Azteca mientras los argentinos festejaban y salían a las calles en Argentina.

“Ya con cábalas, todos los partidos los vi en la casa de un amigo. En mi casa había una tele en blanco y negro, pero él tenía a color. Yo tenía 19 años y cuando ganamos salimos a festejar colgados de los camiones, sin mucha conciencia de lo que hacíamos. Pero no sé si por la edad o qué, pero para mí este mundial fue distinto, fue más llorar que otra cosa. Aunque no salimos a festejar con toda la gente, estamos felices de haberlo ganado”, cuenta y admite que “¡Lo único que quería era ver a Leo con la copa! Por él fue mi promesa”.

Nacido en Salsipuedes, Córdoba, con sus 55 años volvió a ver a Argentina campeona del mundo con Lionel Messi a la cabeza, llevando la cinta del legendario central surgido de Sarmiento y del astro nacido en Argentinos Juniors. “Pensaba siempre en que si se retiraba, tenía que hacerlo siendo campeón del mundo y, qué sé yo, hice esta promesa que compartí con mi familia recién cuando pasamos a octavos. Tuve siempre mis cábalas (sacar a pasear a los perros temprano, la docena de sanguchitos de miga sobre la mesa y ver cada partido con la familia). Todos queríamos que él ganara la copa, como millones de personas. Antes de decidirme a pintar el frente también pensé en ir a ver a la Virgen de Itatí, a la de Luján, cortarme la barba, pelarme, pero era más de lo mismo y cuando vi que en el frente, que estaba pintado color ladrillo, tenía en el medio una franja blanca, ahí se me ocurrió la idea”, explicó sobre su promesa y la ilusión de que Messi consiguiera el título.

“Esperé a la final e iba a ir a comprarla apenas terminó el partido, pero me quedé viendo la entrega de medallas, la premiación y esperé al otro día”, revive. “Ese mismo día empecé a pintar. Fueron, más o menos, tres, casi cuatro días, contando los detalles del sol, las estrellas y la marca de Messi que hicieron mis hijas”, agregó el hombre que necesitó 15 litros de pintura celeste y cinco de blanca, para la promesa que, efectivamente, cumplió.