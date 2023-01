El insólito homenaje de un ciclista de Bangladesh a Lionel Messi

Tammat Bil Khoar es un ciclista de Bangladesh que eligió hacer un homenaje muy especial para el ídolo Lionel Messi, que trasciende todo tipo de fronteras. Recorrió 1.003 kilómetros en su país, recordando los partidos que disputó el capitán de la Selección argentina y ahora sueña con unir Río Gallegos y Rosario con su bicicleta.

Nacido hace 23 en Gopalgonj, una ciudad en el corazón de Bangladesh, Tammat decidió hacer un particular homenaje que se suma a los muchos que se vieron durante el Mundial de Qatar 2022 en aquel lejano país. Durante nueve días recorrió 1.003 kilómetros, uniendo la ciudades de Teknaf, al sur del país, y Tentulia, en la frontera norte con India.

La bicicleta de Tammat con la que recorrió 1.003 kilómetros. (Foto: Télam)

"El mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo", señaló Tammat sobre su homenaje y agregó: "Siempre creí en Messi y en el equipo, jugamos bien, se luchó y merecíamos ganar el Mundial", sintiéndose parte del logro mundialista como cualquier argentino.

Vale recordar la pasión que sienten los bangladesíes por el equipo argentino desde aquella picardía de Diego Maradona, que puso adelante por 1 a 0 a la Argentina sobre Inglaterra en 1986, y el "Gol del Siglo", que coronó una tarde dorada para "Pelusa". Durante este año, fueron parte de esa fiebre mundialista que despertó la "Scaloneta", a pesar de ser en plena madrugada del antiguo Pakistán Oriental.

Tammat junto a bangladesíes que lo ayudaron en su travesía en homenaje a Lionel Messi (Foto: Télam)

Con una bicicleta que portaba la bandera nacional y la de Bangladesh, Tammat fue apoyado por los distintos pueblos que atravesó. "En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veía con la camiseta de Argentina me ayudaba, me daban alojamiento o comida", relató el joven.

Este no es un debut para Tammat en travesías de este tipo. En 2017 ya había conectado los 64 distritos de Bangladesh en 25 días, recorriendo unos 4.000 kilómetros. Luego, en 2018, unió los mismos puntos que esta vez pero a pie y en 2019 repitió la proeza de los 64 distritos, pero en 15 días. Así, estableció un récord nacional.

"Me gustaría conocer Argentina, que es el país de Messi. Quiero hacer en bicicleta los 2600 kilómetros que separan las ciudades de Río Gallegos y Rosario. Quiero conocer la cultura argentina a través de ese viaje y que los argentinos puedan conocer más de Bangladesh", aseguró el joven que, mediante la federación de fútbol de su país, envió una carta a la Asociación de Fútbol Argentino para cumplir su sueño.

Este amor del país asiático por Argentina ha revitalizado las relaciones bilaterales a tal punto que la primer ministro Sheikh Hasina envió una carta al presidente Alberto Fernández por el tercer lauro albiceleste. El mismo, por su parte, devolvió la gentileza mediante su cuenta de Twitter: "Gracias Sheikh Hasina y al pueblo entero de Bangladesh. La unión y el cariño mutuo que vimos en las últimas semanas se ha vuelto inexplicable, hoy aquí también flamean ambas banderas. Profundicemos este vínculo".