A diferencia de Alberto Fernández, un gobernador sí posó en una foto junto a la Copa del Mundo

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, consiguió fotografiarse junto a la Copa del Mundo obtenida por la Selección argentina en Qatar 2022. El mandatario provincial brindó una conferencia de prensa junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que llevó el trofeo a su tierra natal, precisamente con la Difunta Correa como destino final. Se trata de otro dirigente que tiene un acercamiento con la "hazaña" mundialista, lo cual el presidente Alberto Fernández no logró concretar.

"Estoy seguro que esto que hace poco más de una semana nos dimos el lujo de disfrutar, lo estamos mirando solo como el resultado, porque el resultado no mostraba el desarrollo", dijo Uñac en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno de San Juan, luego de declarar a Tapia como ciudadano ilustre.

Sergio Uñac y el "Chiqui" Tapia.

Luego, el gobernador peronista lo llenó de elogios al sostener: "Cuando asumías la responsabilidad de la AFA y seguro en ese proceso has tenido cosas para disfrutar, Copa América, Finalissima, pero seguro has tenido momentos donde las cosas no salían, pero sin embargo tuviste eso que en la jerga futbolística se llama aguantar los trapos".

También le agradeció a "Scaloni, por supuesto a Messi y cada uno de los integrantes de la mejor selección del mundo", antes de ir a la Difunta Correa junto a Tapia y el campeón Exequiel Palacios.

La fidelidad, el amor y la lealtad se demuestran con acciones y no con palabras.



Acá estamos, una vez más!



Vamos @Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/HaYIZGlLXu — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 26, 2022





En tanto, Tapia- que había prometido ir a la Difunta Correa en el caso de triunfar el Mundial- indicó que ganar la Copa del Mundo "fue cumplir un sueño como el que todos tenemos alguna vez y que, con mucho esmero y lucha, lo divisamos en el horizonte y trabajamos hasta que pudimos cumplir el objetivo".

Por otro lado, no descartó hacer un partido en Bangladesh, aunque dijo que "cuando el técnico (Scaloni) vuelva al país hablaremos de los amistosos" y que le gustaría que la selección juegue en San Juan, "porque queremos que estos chicos (jugadores) tengan el recibimiento que se merecen y que sea en el interior".