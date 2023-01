Cosió para su nieto el traje de Lionel Messi, se hizo viral y se multiplicaron los pedidos

"Tengo un nieto de 8 años que escuchó que todos hablábamos del traje de Lionel Messi y me pidió que lo hiciera", cuenta Cristina Ibáñez. Eso ocurrió el fin de semana, luego de que se viralizara la imagen del capitán de la Selección argentina luciendo un particular traje de Gucci.

El equipo, con camisa de mangas cortas y bermudas en color verde y con vivos naranjas se convirtió en tema de conversación para todos loa fanáticos de la Selección argentina, aun eufóricos por la tercera Copa del Mundo.

El traje que Lionel Messi usó en Año Nuevo causó furor y se agotó en menos de 24 horas

Mientras algunos debatían sobre la estética y comenzaban a desparramarse memes con referencias al traje en las redes sociales, otros se dedicaban a buscar la firma del mismo. Era de Gucci y, a pesar del costo -poco más de 2.000 dólares entre ambas prendas- muchísimas personas decidieron comprarlo: se agotó en pocas horas y la firma volvió a ser noticia por eso.

Al igual que el nieto de Cristina Ibáñez, que tiene un taller de costura y por eso está habituada a hablar de prendas, textiles y colores, muchos niños quisieron hacerse del particular atuendo que lució Lionel Messi aunque, para algunos, tenía reminiscencias de os trajes de gnomos.

Acá el que no hace plata es porque no quiere pic.twitter.com/jimeovXhiU — Matías Cáceres ? (@caceres_matias) January 4, 2023

Como sea, Cristina no pudo negarse al pedido de su nieto y el lunes salió a buscar telas. No esperaba conseguir la seda italiana con la que está confeccionado el traje de Gucci, pero tampoco imaginó que le iba a costar tanto encontrar las telas de color verde y naranja con las que luego confeccionó las prendas.

Ese día comenzó el trabajo, el martes lo terminó, compartió su foto en redes y desde entonces, todo estalló. Muchos quedaron fascinados con la réplica del traje de Lionel Messi. Su idea enseguida se hizo viral. Muchos aplaudieron su actitud.

En menos de una semana, ya lleva confeccionadas unas 20 unidades que repartió entre familiares y amigos. Cristina, que lleva adelante Creaciones Kokis recibió múltiples pedidos esta semana pero aun no decidió si encarará o no la producción masiva de este particular atuendo que fue furor y se convirtió en la primera tendencia de 2023.