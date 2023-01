Video: un chofer de colectivo condujo con un niño a upa y lo denunciaron

Las redes sociales se convirtieron, una vez más, en el espacio de denuncia para la sociedad. En este caso, la denuncia fue de una pasajera de la línea 343 que compartió un video en el que se ve cómo el chofer maneja el colectivo con un niño sobre sus piernas. La imagen del imprudente conductor se viralizó y la Agencia Nacional de Seguridad Vial abrió un expediente debido a esta infracción.

El chofer cometió esta infracción mientras circulaba por la localidad de Ciudadela, en Tres de Febrero. Y su actitud causó indignación entre los ciudadanos. Luego de que se viralizara el video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aseguró que está trabajando para identificar al chofer y notificarlo de la sanción correspondiente.

Hace unos días un hecho similar había llamado la atención de la sociedad. Entonces, un padre había obligado a su hijo de 7 años a manejar solo en la autopista haciendo caso omiso del peligro que esto significaba.

Ese hecho también se dio a conocer porque un espectador registró la imprudencia. El responsable de filmar y compartir el video fue un hombre que vio al niño manejando junto a un adulto que no tomó nota de las advertencias.

Ante esta secuencia, el testigo llamó al 911 justo antes de perder de vista al vehículo. Por este hecho, la ANSV suspendió la licencia al adulto a cargo que deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.

Pablo Carignano, titular del organismo expresó en un comunicado que “esta sucesión de hechos en la que papás ponen frente al volante a nenes nos tiene que hacer reaccionar a todos".

En línea con esa postura, declaró: "Desde la ANSV aplicamos la suspensión que corresponde. Pero es necesario que las mamás no permanezcan pasivas cuando sus parejas hacen esto. No deben permitirlo. No es un rito de iniciación ni una cosa de varones, es una locura que le puede costar la vida a un chico. No duden en denunciarlo”