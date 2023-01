Video: obligó a su hijo de 7 años a manejar en una autopista y esto es lo que pasó

“Dale boludo, llevalo derechito”. La frase se escucha con claridad en un video que se hizo viral este martes y que fue filmado por un hombre que obligó a manejar a su hijo menor de edad en la autopista Ezeiza-Cañuelas. La rápida difusión de las imágenes derivó en que se le suspendiera la licencia profesional para conducir.

En las imágenes se puede ver la incomodidad del menor que no llega a los pedales y le dice a su padre "no, dale", pero no logra disuadir al hombre, que sigue filmándolo y lo alienta a mantener derecho el volante.

La suspensión de la licencia fue una decisión conjunta entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- y la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Al quedar suspendido, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.

“Todo lo que vemos en las imágenes está mal, por eso al conocer el caso no dudamos ni un segundo en suspender a este conductor que expuso a su hijo de esta manera. Gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Transporte bonaerense, este hombre hoy está inhibido para conducir y esperemos que pueda reflexionar sobre las consecuencias que pudo haber provocado con sus acciones. Los chicos menores deben viajar siempre atrás y con la sillita infantil correspondiente”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, dijo que: “Este hombre no llega a entender que lo que le parece gracioso genera un riesgo inmenso en su hijo, en él y en los que van en la ruta. Es una irresponsabilidad y es necesario que tome real dimensión de sus actos al frente de un volante. No podemos permitir estas acciones y por eso todos los días trabajamos en la concientización, en lograr un cambio de paradigma de la conciencia vial”.

Además de la suspensión, la ANSV se comunicó con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, para que puedan tomar intervención en la protección del menor. Desde el organismo se va a realizar la denuncia ante el Juzgado de Familia advirtiendo la situación.

La forma más segura para el traslado de niños

La forma más segura -y obligatoria- de trasladar a las y los niños menores de 10 años es mediante el uso del Sistema de Retención Infantil o sillita infantil, según su peso y tamaño, y siempre en los asientos traseros. El uso correcto de la sillita reduce entre un 50% y 70% las probabilidades de consecuencias mortales ante un siniestro vial.

En Argentina, según datos del Observatorio Vial, 3 de cada 10 menores de 10 años circulan con la protección adecuada. Durante 2021, las y los niños de entre 0 y 14 años representaron el 4% de las víctimas fatales en hechos viales.

Desde la ANSV se realizaron diversas acciones para fomentar el uso de la sillita, como, por ejemplo: la campaña de verano 2021, donde más de 2 mil chicos viajaron de manera segura durante las vacaciones, con el préstamo por 48 horas de sillitas infantiles para aquellos menores de edad que viajaban a la Costa sin estar sujetados correctamente. También, la entrega de sillitas a distintas jurisdicciones del país para generar un traslado seguro en taxis, remises y colectivos.