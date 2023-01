La lucha de los padres de Lúa para mantenerla con vida y un desesperado pedido

Al observar la imagen en el ecógrafo, el médico dudó por unos segundos, observó y escuchó algo que no le pareció del todo normal. Revisó, cotejó con colegas su duda y en cuestión de horas, el equipo de profesionales mendocinos lanzó su advertencia: "El corazón de la bebé no podrá resistir, necesita de una operación urgente para poder salvarse". Erica Gallo (40) y su esposo Cristian Carrizo (39) no dudaron un segundo en seguir al pie de la letra las recomendaciones: con lo que tenían y como pudieron -justo cuando comenzaron las primeras contracciones- no tuvieron más opción que tomar el primer avión que pudiesen para viajar desde Mendoza a Buenos Aires y estar lo antes posible en el Hospital Italiano.

Lúa desarrolló durante la gestación solo la mitad de su corazón, una afección poco frecuente que requiere de complejas intervenciones y por la cual la salud de la pequeña es una llama que requiere de mucha fuerza, amor, dedicación extrema y energía para permanecer encendida. Nació el 9 de noviembre de 2022 y pesó 2 kilos 945 kilogramos. Con tan solo cinco días de vida y cuando aún sus papás no salían del shock que les generó la grave situación de su hija, la bebé fue intervenida por primera vez en su corazón con una operación de extrema complejidad. Si bien la evolución de la bebé ha sido muy favorable, lo cierto es que hasta dentro de varios meses, es posible que la familia deba permanecer en las cercanías del hospital pediátrico.

No solo porque Lúa necesita ser contralada de manera constante y sus papás deben estar atentos a cada detalle de los cuidados extremos que requiere su cuadro, sino porque hacia principios de marzo el equipo de expertos del Hospital Italiano deberá nuevamente intervenir su corazón. Hoy, la desesperación de Cristian y Erica es profunda y por momentos la tristeza se les hace infinita. "Nos han explicado que no siempre los bebés con la patología que tiene Lúa alcanzan a llegar a la segunda intervención. Pero nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder salvar su vida y lograr hacer todo lo que sea posible. Cada segundo de vida para ella es un mundo y para nosotros, una nueva esperanza", confió a MDZ el papá que en las últimas horas decidió junto a Erica hacer público su caso.

Amor que se multiplica

Pese a que cuentan con una obra social -y de hecho Cristian es profesional- la familia necesita de la ayuda de todas las personas que puedan colaborar, por pequeño que sea el aporte. Es que desde hace tres meses, un sin fin de gastos y costos muy altos han llevado a la pareja a una situación de extrema complejidad desde el punto de vista económico, un aspecto que no deja de impactar en su situación anímica.

Al alquiler del pequeño departamento que han tenido que alquilar en un noveno piso en las afueras del hospital -que cuesta 6.500 pesos el día- se agregan una infinidad de costos relativos a los cuidados extremos que necesita Lúa. A la gravedad del caso se suma que el hermano mayor de Lúa, Enam -de solo cuatro años- tiene autismo y a consecuencia de toda la problemática vivida, ha experimentado retrocesos en su desarrollo. De golpe tuvo que dejar las terapias, trasladarse de lugar y cambiar su entorno. "De la noche a la mañana mi hijo tuvo que darse con sus abuelos porque sus padres tuvieron que viajar de emergencia. Ahora está con nosotros pero al estar en un pequeño departamento y en una situación en la que casi no puede salir, ha experimentado muchos retrocesos y ha tendido crisis", contó Cristian.

Sumado al dolor que a los papás de Lúa les genera lo delicado de la salud de la pequeña y la situación de Enam, se suman hechos cotidianos que ambos deben resolver de manera urgente desde el punto de vista operativo. Es que no solo es que el sueldo ya no les alcanza para pagar todas las cuentas y cubrir al 100% las necesidades que van surgiendo, pese a que la obra social cubre todos los gastos médicos que requiere la intervención. "No hemos podido pagar el alquiler de la casa en la que vivimos en Mendoza y no podemos quedarnos sin un lugar para vivir una vez que podamos volver con nuestra hija con vida. Hoy, ni mi profesión, ni mi trabajo son suficientes", expresó al borde del llanto Cristian y aclaró que tampoco disponen de bienes materiales para poner a la venta y afrontar así la grave realidad que los aqueja.

La familia de Lúa necesita del apoyo de todos.

Una luz de esperanza frente al dolor

De acuerdo al diagnóstico de los especialistas que han permitido que Lúa siga con vida, para poder sobrevivir, la pequeña necesitará de al menos dos cirugías más a corazón abierto hasta los dos años de vida. Durante la primera intervención la pequeña permaneció 32 días en terapia intensiva y desde ese instante requiere de cuidados extremos. Para poder salir adelante, la familia necesita reunir como mínimo, cuatro millones de pesos, de los cuales una parte debe ser destinada a saldar deudas generadas por esta situación extrema que les tocó vivir y resolver a fuerza de tarjetas y préstamos. Hospedaje, viáticos, pasajes y varias gestiones de salud no contempladas en la cobertura médica, se suman entre esas urgencias.

Solo para dar un ejemplo, hay que decir que la leche de fórmula fabricada especialmente para cubrir las necesidades de la pequeña cuesta 35 mil pesos el tarro. Si bien la obra social cubre esa necesidad, en la primera etapa, los trámites de autorización fueron por detrás de las urgencias. "Compré la leche con dinero porque mi hija tenía que comer en ese momento. No se podía esperar", ejemplificó el papá mendocino y se mostró agradecido con la empresa privada para la cual trabaja, ya que si bien la licencia le cubría hasta los 60 días, hasta hoy ha necesitado extender ese plazo.

"Necesito retomar mi trabajo porque no puedo perderlo. De ello depende la continuidad de la vida de mi hija. No podemos quedarnos sin obra social. La realidad es que por estos días debemos responder a las emergencias por la vida de Lúa y acompañar a nuestro pequeño con autismo", expresó Cristian con la voz entrecortada por la desesperación. La última foto que se pudo sacar la familia este lunes.

El dolor de Cristian y Erica es por estos días inconmensurable. Es que según les explicaron los médicos, en realidad nada les puede asegurar hasta cuándo podrán estar junto a ella. "Nos explicaron que muchas veces los bebés con esta enfermedad no llegan a la segunda operación y que solo los que son más fuertes sobreviven. Solo pedimos que nuestra bebé sea de ese grupo, de los que llegan y sobreviven", expresó el papá mendocino, que es ingeniero.

Este lunes, cuando el atardecer cayó, fue el primer día que la familia salió unos minutos a pasear y se sacaron una selfie juntos. "Nos dimos cuenta que entre tantas urgencias no nos habíamos sacado una foto los cuatro. En realidad, no sabemos hasta cuándo tendremos a nuestra bebé con nosotros", relató con tristeza Cristian, que no deja de soñar en un futuro junto a sus hijos. "Espero poder verla crecer, hoy solo pienso en lo mejor, en darle todo lo que necesita, en no quitarle ni la más mínima posibilidad. Solo quiero que mis hijos sean felices", compartió el hombre.

Quienes deseen colaborar para que Lúa siga luchando por su vida, pueden sumar su aporte al CVU:0000003100008660549341

ALIAS: AYUDEMOSALUA