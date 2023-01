La otra Vendimia: la movilización que complicó al Gobierno este lunes

Este lunes, trabajadores vitivinícolas autoconvocados se movilizaron por el centro de Mendoza para reclamar por mejores condiciones de trabajo y un salario digno. A partir de las 9 de la mañana, se concentraron en el nudo vial que da ingreso a la Ciudad de Mendoza, y desde allí iniciaron la protesta marchando hacia el kilometro cero para luego desconcentrarse frente a la Legislatura provincial.

"Salimos a luchar por nuestros sueldos que están muy bajos. Estamos por debajo de la línea de pobreza y los empresarios no quieren dar el brazo a torcer. Reclamamos para llegar a la canasta básica que hoy no nos alcanza", expresó Ángel Colque, trabajador vitivinícola de Maipú y uno de los representantes de la movilización.

Sobre la situación actual de los trabajadores del vino, afirmaron que en la actualidad los sueldos de quienes trabajan en las viñas rondan entre los 45 mil y 50 mil pesos, y en bodegas oscila entre los 60 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la categoría: "Son sueldos muy bajos, a eso también le sacan un porcentaje que ronda el 17% para la jubilación, el sindicato. No queda nada en el bolsillo".

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

"No aguantamos más, hay gente que lloran porque a veces no tienen para un plato de comida. Además, ya empiezan las clases, y si hablamos de ropa y útiles, es como mínimo un gasto de 5 mil pesos. Hoy eso no lo tienen los trabajadores vitivinícolas, porque lamentablemente no alcanza: o vestimos a nuestros hijos o les damos de comer. Para lo único que nos alcanza a muchos es para darle de comer a nuestros hijos", añadió.

Durante la movilización, los trabajadores vitivinícolas autoconvocados expresaron su descontento con la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y señalaron que su intención es intervenir la organización sindical: "No tenemos el apoyo del sindicato. Hoy somos autoconvocados porque estamos en contra de lo que hace el gremio. Ellos siempre se manejan con los empresarios, hacen lo que el empresario les dice, no lo que la gente les pide. Queremos tomar el sindicato de Maipú para que sean realmente los trabajadores quienes lo manejen porque hoy las puertas están cerradas para los trabajadores".

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

También enviaron un mensaje al gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez: "Al señor gobernador le pedimos que piense en nosotros, los trabajadores del vino y nos escuche, que dialogue con nosotros para que vea que lo que hacemos no es un capricho. Y a los empresarios que se miren bien y se fijen en que gracias a nosotros tienen lo que tienen. Llueva, haga frío o nieve, el trabajador siempre está. Nosotros somos quienes hacemos la Vendimia, las mujeres, nuestros hijos, todos los que trabajamos en este rubro. No puede ser que hoy la provincia sea la mejor vista por los vinos que se produce, pero hoy nosotros estamos pasando hambre".

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

También se expresaron sobre la cercanía de la Fiesta de la Vendimia y señalaron que "para nosotros, hoy la Vendimia está de luto por todo lo que viene pasando". "Con lo que les ha pasado a nuestros compañeros y contratistas, toda la plata que se va a gastar en la Fiesta de la Vendimia, sería bueno que eso se lo den a los contratista, los que realmente trabajan", agregaron.