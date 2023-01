Cumbre de Unidad Piquetera: negociar o marchar y acampar

Hoy a las 18 se define el recorrido de protestas que habrá a nivel nacional durante las próximas semanas. Unidad Piquetera tiene roto el diálogo con el Gobierno y creen que la situación no va a cambiar, la inflación va a seguir perjudicando el poder adquisitivo de los planes sociales y que la auditoría en el Potenciar Trabajo que impulsó la Justicia y que suspendió casi 160.000 beneficiarios es parte de un ajuste que lleva adelante Sergio Massa.

Eduardo Belliboni no ve con buenos ojos la negociación, pero a las 18 se reunirán todos los representantes nacionales de los integrantes de Unidad Piquetera para decidir qué hacer. Creen que quienes no validaron identidad en el programa Potenciar Trabajo fue porque no se podía, porque la aplicación no funcionaba pero que integra un achicamiento del gasto público que impulsa el Gobierno.

El pedido es: más alimentos secos, deudas en entrega de herramientas, levantar las suspensiones, aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil para combatir el proceso inflacionario, y expandir el universo de beneficiarios sin que tengan una contraprestación exigida. La mirada no coincide con la del dirigente Luis D'Elía, hoy hermanado con el Gobierno, que plantea que las entregas son más grandes que las que esperaba tanto en Buenos Aires como en todo el país.

La ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, sostiene internamente un pedido del presidente Alberto Fernández, cuando hace tres meses le pidió que transparente los planes sociales y aceptaron la auditoría que impulsó el juez Ariel Lijo. Algunos se preguntan en el ministerio cómo validaban antes, cómo lograban cobrar si no validaban, una pregunta que la Justicia deberá interrogar.

Lo cierto es que las medidas serán variadas, se está gestando una "marcha histórica nacional" a fin de poder exigir la reincorporación de los suspendidos. El Gobierno pretende llegar a las elecciones con el mapa de Desarrollo Social ya transparentado para espantar fantasmas de corrupción interna. Tolosa Paz ya tuvo problemas con algunas intendencias donde se exigió mostrar planillas, entregar información sobre beneficiarios, algo que no les gusta a los llamados "barones" del Conurbano. Pero tuvo y tiene el apoyo total del presidente, con quien inaugurará hoy obras en Ensenada como parte del explícito juego conjunto que hacen ambos.