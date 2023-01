Tuvo un insólito problema con la aduana y su descargo se hizo viral

Valentina Sousa es una joven que se ha vuelto viral luego de contar el insólito problema que tuvo con la aduana argentina. Su descargo se ha vuelto viral en las redes sociales.

La joven comentó que compró unos cárdigan en una tienda de Estados Unidos, en menos de una semana las prendas llegaron al país. Pero Valentina no se imaginaba el problema que iba a tener con la aduana.

Desde la oficina pública le informaron que sus prendas de ropa estaban retenidas por un insólito motivo. "Me mandaron un email diciendo que como era un tejido tiene que tener una información adicional para ver de donde provienen", explicó en su TikTok.

"Trabajo con marcas que me traen suéteres de otros países y jamás me pasó esto. Me dicen: 'Tenés que pagar 126 dólares por un despachante de aduana y te lo llevamos'", contó.

La joven decidió no pagar el dinero y pidió que lo devuelvan a su origen para que ella pueda hablar con la vendedora con el objetivo buscar otra alternativa o para un reembolso. Pero la aduana le dio una respuesta que la indignó: "Te comunicamos que el envío a su origen se hace entre los 180 y 210 días hábiles",

"Osea un año, me estás cargando. No puedo creer lo que me pasó y no tengo la plata para pagar eso y perdí mucha plata con los cárdigan. La chica que me los vendió no me va a devolver la plata dentro de un año porque se vence el plazo de su reembolso.

Además, la joven contó que si desea retirar los objetos no solo tendrá que pagar los $126 dólares, sino también los días que cobra la aduana por almacenarlos