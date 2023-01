Las bacterias shigella y salmonella no solo se encuentran en las achuras

En las últimas horas, se ha viralizado un audio que habla de achuras contaminadas con shigella, una mortal bacteria, que habría sido la causa de las intoxicaciones registradas en Berazategui.

Básicamente, el audio pedía evitar el consumo de chinchulines, morcillas y chorizos, ya que supuestamente estarían contaminadas con la bacteria.

Solo una carnicería ha sido clausurada, en otras partes del país no se han registrado casos.

En los audios, una mujer explica que se han registrado más casos de personas intoxicadas por esta bacteria. Pero esta información es falsa. Desde Bromatología en casa dieron una serie de tips para evitar un posible contagio de shigella y además desmintieron la falsa información divulgada.

Por un lado, explicaron que esta bacteria no solo puede estar en las achuras, sino también en cualquier elemento perecedero o cualquier elemento de riegos que pueden ser afectados por estas bacterias.

En el audio falso se explicó que para eliminar esta bacteria sería necesario cocinar los alimentos a más de 2000°, pero la experta comentó que existe una posibilidad de que las bacterias sobrevivan a estas temperaturas. "La shigella y la salmonela son termosensible, pero cuando hay una cantidad excesiva o superamos la cantidad que el calor no puede matar, si va a sobrevivir. Porque está tan contaminado el alimento que el calor no lo puede eliminar. El calor no mata todo", explicó Érica Pitaro Hoffman.

No obstante, Hoffman dijo que la intoxicación podría haberse realizado luego de la cocción.

Foto: Shutterstock

Tips para evitar carne contaminada

Si bien es normal mirar y oler la carne antes de comprar, Hoffman explicó que existen bacterias patógenas que no modifican las características organolépticas, es decir, que el alimento puede estar en perfecto estado y tener presencia de patógenos. Para evitar comer alimentos contaminados, la experta recomendó comprar en supermercados y evitar las carnicerías donde se note una falta de higiene.

También afirmó que nunca hay que lavar la carne, ya que si posee bacterias se puede contaminar toda la cocina. "Si hay que lavar la carne, mejor cambien la carnicería", agregó.

Por último, dejó en claro que es esencial mantener la cadena de frío y no dejar la carne mucho tiempo al aire libre: "Si vamos a hacer un asado, no hay que dejar la carne al aire libre. Cada 20 minutos se duplica la contaminación bacteriana, imagínense que eso estuvo un montón de días y un montón de horas a temperatura inadecuada con este calor, enseguida se contamina".