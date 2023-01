El preocupante dato que arrojó un estudio sobre el juego y las apuestas online en la Argentina

La empresa desarrolladora de software para sitios de apuestas Playtech, en conjunto a la plataforma de investigación Toluna, desarrollaron un informe sobre juego responsable en Latinoamérica. Este, tiene como fin evaluar la situación o panorama con el que se está llevando adelante el juego online.

En la encuesta, se incluyeron a 2.500 personas de entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, teniendo como objetivo la mejor comprensión de las preferencias y comportamientos de los usuarios, así como el impacto que podrían haber tenido las medidas que se tomaron para promover el juego responsable.

Entre sus tareas, Playtech desarrolla los mensajes de concientización para que las empresas utilicen en sus sitios para proteger a sus jugadores de la posibilidad de incurrir en comportamientos riesgosos. Vale aclarar que en esta región no existe una regulación muy certera sobre el juego online, lo que expone a los usuarios a incursionar en comportamientos que lo empujen a la ludopatía.

Con respecto a esta enfermedad, según el último informe publicado en febrero de 2022, en el marco del Día Internacional de la Ludopatía, en la Argentina hay unos 19 millones de personas que juegan asiduamente, mientras que 7 de cada 100 argentinos pueden considerarse adictos.

Playtech, para realizar este informe, también se basó en "BetBuddy", una tecnología desarrollada mediante Inteligencia Artificial que permite un monitoreo anónimo de los jugadores. Con esta herramienta, se analiza el gasto realizado, el tiempo empeñado en jugar y otras 50 variables. Con esos datos recabados, "BetBuddy" puede identificar los comportamientos riesgosos y enviar mensajes personalizados de alerta, con el fin de animarlos a jugar menos o buscar ayuda, dependiendo el caso.

La investigación realizada por Playtech y Toluna arrojó que el 84% de los argentinos admiten que nunca recibieron ningún tipo de advertencia al respecto de su juego.

Otro grupo compuesto por un 21% de los encuestados asegura que cambió su comportamiento al haber recibido los mensajes, mientras que un 31% sostiene que no lo cambió. Un 15% no está seguro de haber alterado su comportamiento pero cree que recibir la advertencia tuvo algún efecto en él.

Empatados quedaron los dos casos extremos con un 2% tanto para los que dejaron de jugar inmediatamente después de recibir los mensajes, como para los que aseguran que las advertencias los hicieron jugar más.

El impacto de los mensajes de advertencia en los usuarios

Estos estudios hechos sobre la situación de la sociedad frente a una adicción y como llevarla adelante, es algo muy común entre las empresas que producen algo que puede ser adictivo y tan perjudicial para la salud. Así como los carteles en las marquillas de cigarrillos, ¿se logran avances con estos mensajes de advertencia? Además se analiza si estos pueden ser perjudiciales para la persona. Al respecto, la psicóloga Victoria Llovera (MN 73.535) dialogó con MDZ.

"Si bien es un análisis la generalidad y los consumos problemáticos suelen estar vinculados a la rutina y realidad particular de cada persona, es importante que para que una advertencia o llamado de atención tenga un efecto positivo, es decir, que apunte a la prevención o a la reducción de daños", señaló la licenciada y marcó que el modo imperativo no suele ser la mejor opción: "Es importante no sea expresada desde el lugar de una orden o prohibición como por ejemplo: 'No hagas esto', 'Consumir X es dañino' o 'Basta con X'".

También, sobre el impacto que pueda tener el modo imperativo, destacó que "las órdenes o comentarios que apuntan a 'corregir' a la persona tienden a levantar resistencia o posiciones defensivas". También marcó que los mensajes son mejor recibidos si apuntan a la ayuda de la persona implicada, ofreciendo soluciones o acompañamiento en caso de ser necesario.