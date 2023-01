El pedido de los padres de Fernando Báez Sosa al tribunal que juzga a los ocho acusados por el asesinato

Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, dijo tras los alegatos de la fiscalía y del particular damnificado, que quedó demostrado que su hijo "fue asesinado de la peor manera" y que quiere que los ocho acusados "paguen, porque son unos asesinos, no tuvieron piedad" y "no son humanos".



"Que no le tiemble la mano a los jueces cuando den la sentencia porque se lo merecen. Confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando", agregó Graciela.



La mamá de Fernando Báez Sosa dijo que se siente "conforme" con el pedido de la fiscalía y de sus abogados y que por su parte solo pide justicia para que su hijo "descanse en paz".



Por su parte, Silvino Báez, padre del joven asesinado, dijo que la de este miércoles "fue una jornada muy dura", aunque "todo quedó más claro", por lo que cree que "se va a hacer justicia".

"Les diría a los jueces que piensen en sus hijos cuando dicten sentencia", concluyó Silvino, quien agradeció el apoyo de todos los que los acompañan.

Después de la declaración con la prensa, fue el turno de Fernando Burlando quién señaló: "Fue una jornada larga. Tuvimos que acotar un poco todo, era muy extenso lo que teníamos para manifestar".

Con relación a la postura de Graciela y Silvino respondió: "Los papás de Fernando están conformes y eso es lo importante".

Luego de un cruce con Tomei por la exposición de videos que no habían sido mostrados previamente, Burlando explicó que lo que se pretendía era facilitar la tarea del Tribunal: "No se va agregar como prueba a la causa".

Para finalizar, detalló que el crimen de Fernando Báez Sosa "fue un fusilamiento" y que todos tienen la misma responsabilidad: "Cada golpe fue un tiro".