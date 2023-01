La inspiradora historia del médico que instaló un consultorio gratuito en el desierto de Lavalle

El desierto de Lavalle resulta un lugar inhóspito con grandes necesidades. Allí se encuentra Maximiliano Gorosito, un médico que realiza una tarea admirable: ad honorem, brinda atención primaria a los habitantes de la zona. Lo apodan "El Brochero de la salud" y con ayuda, logró construir un precario consultorio para recibir a todas las personas que lo necesiten.

“Venimos trabajando hace 7 años, a pulmón con un equipo maravilloso. Yo me formé en Rosario y caí en Lavalle para realizar mi especialidad porque me interesaban mucho los grupos originarios huarpes. Allí conocí a muchos referentes que me han enseñado a trabajar en equipo”, contó.

Su trabajo lo realiza ad honorem y cuenta con un gran grupo que lo ayuda: “Todo sale desde nuestro bolsillo, la única bandera que nos une es el amor del servicio. No solo hay personal de la salud, hay empresarios, amas de casa. Nos manejamos con fondos propios, hay mucha gente que colabora”.

“Esa parte del secano lavallino, donde estamos, es un lugar totalmente olvidado socialmente, si no llegamos nosotros no lo hace nadie. El acceso es muy difícil, no hay agua ni luz. Lo que nos motiva a nosotros es apostar que hay esperanza. La gente nos espera con ansias, alegría pero muchas veces con angustia”, destacó.

Gorosito, contó que con la ayuda del reconocido chef mendocino Javier Sosa, y gracias a “mucha gente” pudieron construir en la zona un salón “precario”, donde pueden atender a la gente del lugar. Este último, tiene el nombre de su madre, quien falleció por covid-19. “Es como un santuario, además fue construido con todo nuestro esfuerzo”, dijo.

Actualmente, se encuentran construyendo ladrillos de adobe para poder crear otro salón paralelo. “Hay gente también que está colaborando con pupitres, para dar clases de apoyo a adultos y niños de allí”, agregó. Maximiliano junto a colaboradores haciendo ladrillos de adobe

Cómo ayudar:

Podés contactarte con Maximiliano Gorosito a través de su página de Facebook o su teléfono: 2616474109

Escuhá la nota completa: