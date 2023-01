Estaba totalmente borracho, pero fue su día de suerte

Twitter es una de las redes sociales más utilizadas en todo el planeta. En ella se pueden encontrar noticias, hilos y también historias de los usuarios que suelen ser divertidas e insólitas, por lo que terminan volviéndose virales. En este caso, un joven contó cómo él y su grupo de amigos cuidaron de un joven en estado de ebriedad.

Todo ocurrió a la salida de un boliche en Mar del Plata. "Encontramos un pibe en pedo a la salida del boliche y nos quedamos con él porque estaba solo y detonado", escribió el usuario @fazzzzzu.

El joven se encontraba tan borracho que no podía caminar, explicó el usuario. "Me hice cargo de la situación, le pedí su celular para encontrar a sus amigos", agregó y adjuntó una foto enviada donde se puede ver como se contacta con un grupo de WhatsApp.

Los jóvenes escribieron en el grupo del chico borracho

Foto: @fazzzzzu/Twitter

Acompañando a la foto, el usuario que cuidaba de "Ema" escribió: "Encontramos a Ema todo duro a la salida de Ananá y lo estamos cuidando".

"Después de 80 vueltas pude contactarme con un amigo de Ema y les entregamos en perfectas condiciones a Ema que, a todo esto, seguía sin saber donde estaba parado", escribió el usuario.

Noticias Relacionadas Instructora de buceo se encontró con un tiburón, pero el animal solo le sonrió

Fabru dijo que antes de tomar el taxi, Ema le pidió su cuenta de Instagram: "Ema, si ves esto, qué gira te pegaste". Tras varias horas del tweet, que acumuló más de 190 mil me gustas, apareció Emanuel: "Acá estoy, llegué bien. Yo soy Ema, como me salvaste, si no me moría".

Aca estoyyy llege bien yo soy ema como me salvaste sino moria — Emanuel Mercorelli (@Emanuelmerco) January 22, 2023

La buena acción de Fabru se ganó el elogio de varios usuarios en Twitter. "Gracias por no aprovecharte de un pibe indefenso, cuidarlo y encima entregarlo lechuga como fresco. ¡Más gente como vos!! Bienvenido a la Argentina Ema!!!", escribió una usuaria.

"Felicitaciones, porque falta más chicos como ustedes, que se cuiden y no se pelen. Todo lo bueno vuelve", agregó otro usuario.