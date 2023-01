Preocupación por actividades extractivistas ilícitas en Potrerillos

Vecinos de la zona de Potrerillos manifestaron su preocupación al notar actividades extrativistas en las zona del dique. Ante esto MDZ Radio dialogó con Emanuel Fugazzotto, diputado provincial del Partido Verde, quién detalló dicha situación.

"Esa zona característica es una parte que antes estaba cubierta por agua, ya que el líquido llegaba hasta allí. Inclusive la cartelería indica que hay que tener precaución porque finaliza el asfalto, apenas se pasa el camping del Automóvil Club Argentino. La mega sequía dejó al descubierto esa zona y le generó una oportunidad a una empresa para que extraigan áridos de la zona que era propia del dique, especialmente arcilla, arena, todo lo que tiene que ver con una minería de tercer grado", comenzó explicando Fugazzotto.

En este sentido, el diputado señaló que lo preocupante de esta situación es que no se estaría cumpliendo con una reglamentación ni de seguridad, ni de lo que establece la ley a nivel de minería, tanto nacional como provincial, que se vincula con la señalética correspondiente que tienen que haber en dichas obras, donde se indica quién lleva adelante la actividad, los horarios de trabajo y lo que se está extrayendo.

"Mendoza no tiene capacidad de controlar, no tiene posibilidades reales de magnificar y tener un claro mapa de donde se están realizando este tipo de actividades extractivista y esto nos demuestra que se está perdiendo muchísima plata en regalías, porque el impacto ambiental es elevadísimo, porque están dejando un socavón, están alterando el ecosistema, la zona, y encima la provincia no está viendo la plata", agregó.

En la zona, según indicó el diputado, se pudieron observar dos máquinas retroexcavadoras y ocho camiones que estaban sacando directamente el material de la zona, y detalló que esto se produce con una continuidad diaria.

Fugazzoto advirtió que se solicitaron informes correspondientes a la Secretaria de Ambiente de la provincia, ya que, según el, seria la segunda vez que vecinos se dan cuenta de actividades extractivistas, cerca de zonas turísticas, que no son de público conocimiento.

Finalmente el diputado señaló que pudieron recolectar muestras gráficas de lo que ocurre en la zona, dejadas a disposición a las autoridades correspondientes.