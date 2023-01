El 2022 ha sido marcado por enormes avances en inteligencia artificial, desde sistemas de generación de imágenes y videos hasta sistemas conversacionales y de traducción de audio y texto. Sin embargo, para coronar este año de avances en IA ha aparecido un nuevo sistema que revolucionaría nuestra relación con la tecnología.

Se trata de ChatGPT, la última IA desarrollada por la compañía OpenAI, líder en el mercado de inteligencia artificial. Este sistema abarca todo lo posible dentro de lo relacionado con el lenguaje, por lo que sus usos son casi infinitos y va a depender de la creatividad del usuario lo que quiera hacer con esta inteligencia artificial.

Entre lo que puede hacer ChatGPT, un usuario le pidió a la IA que genere una canción "al estilo Nick Cave", músico, escritor y actor australiano. Es un referente del rock gótico y sus letras tratan de temas oscuros, violentos y eróticos.

Desde el lanzamiento de esta inteligencia artificial, el músico cuenta que muchas personas le han enviado canciones "al estilo de Nick Cave" creadas por ChatGPT.

Tras esto, una persona le preguntó a Nick Cave en su newsletter si una inteligencia artificial como ChatGPT podría reemplazar a los artistas y su respuesta fue brillante.

Nick Cave

En cuanto a la tecnología, comentó que aún se encuentra en su infancia y quizá siempre estará en su infancia, Nunca puede revertirse o ralentizarse, ya que nos mueve hacia un futuro utópico, tal vez, o hacia nuestra destrucción total.

El artista tuvo un análisis muy crítico de la canción escrita por la inteligencia artificial: "Lo que ChatGPT es, en este caso, es la replicación como farsa. ChatGPT puede escribir un discurso, un ensayo, un sermón o un obituario, pero no puede crear una canción genuina. Tal vez con el tiempo podría crear una canción que, en la superficie, no se distinga de la original, pero siempre será una réplica, una especie de burlesque".

A la inteligencia artificial le falta una parte humana y es que no puede sentir. "Las canciones surgen del sufrimiento, lo que significa que se basan en la compleja lucha humana interna de la creación y, bueno, hasta donde yo sé, los algoritmos no sienten. Los datos no sufren. ChatGPT no tiene un ser interior, no ha estado en ninguna parte, no ha soportado nada, no ha tenido la audacia de ir más allá de sus limitaciones y, por lo tanto, no tiene la capacidad para una experiencia trascendente compartida, ya que no tiene limitaciones de las cuales trascender. El papel melancólico de ChatGPT es que está destinado a imitar y nunca puede tener una experiencia humana auténtica, sin importar cuán devaluada e intrascendente pueda volverse la experiencia humana con el tiempo", escribió Nick Cave.

"Escribir una buena canción no es mimetismo, ni réplica, ni pastiche, es todo lo contrario. Es un acto de autosuicidio que destruye todo lo que uno se ha esforzado por producir en el pasado. Son esas partidas peligrosas y desgarradoras las que catapultan al artista más allá de los límites de lo que él o ella reconoce como su yo conocido. Esto es parte de la auténtica lucha creativa que precede a la invención de una lírica única de valor actual; es la confrontación sin aliento con la propia vulnerabilidad, la propia peligrosidad, la propia pequeñez, enfrentada a una sensación de descubrimiento repentino e impactante; es el acto artístico redentor que conmueve el corazón del oyente, donde el oyente reconoce en el interior del canto su propia sangre, su propia lucha, su propio sufrimiento. Esto es lo que podemos ofrecer los humanos humildes, que la IA solo puede imitar, el viaje trascendente del artista que siempre lidia con sus propias deficiencias. Aquí es donde reside el genio humano, profundamente incrustado dentro de esas limitaciones, pero que va más allá".

Finalmente, tras poner en palabras lo que le generó leer una canción de su estilo hecha por una IA, Nick Cave le agradeció irónicamente diciendo: "con todo el amor y el respeto del mundo, esta canción es una mierda, una burla grotesca de lo que es ser humano, y, bueno, no me gusta mucho".

Es probable que en el futuro veamos muchas canciones, novelas o películas escritas por una inteligencia artificial y seguramente haya un público que lo consuma. Sin embargo, como dice Nick Cave, faltaría algo esencial que nos identifique como especie sintiente y eso solo puede ser reproducido por otro humano que ha atravesado situaciones similares a las nuestras. Por esto no creo que los sistemas de inteligencia artificial puedan reemplazar a los artistas.

"Lo esencial es invisible a los ojos". Antoine de Saint-Exupéry.