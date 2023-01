La dura declaración de Fernando Burlando contra Blas Cinalli

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, consideró que la declaración de Blas Cinalli en la última audiencia del juicio fue "una confesión" ya que "se situó en la escena del crimen", y destacó el trabajo realizado por los fiscales y el tribunal a lo largo del debate.



"El balance es positivísimo. El logro de la fiscalía fue sacar una confesión de Cinalli, que se puso en el lugar del hecho. Él mismo se ubica a menos de treinta centímetros en la escena del crimen", aseguró a la prensa el letrado, tras finalizar de 13ª jornada del proceso a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.



En ese sentido, el abogado querellante apuntó contra el imputado que este miércoles rompió el silencio en el debate: "Ocho personas que le pegan a una son unos cobardes. Cinalli sos un cobarde. No te califiqué sobre lo que hiciste, hice una descripción de lo que se ve en los videos."



Además, Burlando atribuyó que los dichos de Cinalli se debieron a "la inteligencia" de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, sobre quienes consideró que hicieron "una preparación fantástica del caso".



"Fue un gran logro sacar esa declaración. Obedece a la gran inteligencia de Dávila que ha hecho una preparación fantástica del caso. Tengo que destacar es el trabajo de los dos fiscales. Realmente dos funcionarios que le metieron una garra, toda su inteligencia, resignando horas a su familia y vida personal", opinó.



Luego, el letrado analizó los dichos que realizaron durante todo el debate cinco de los ocho acusados y los catalogó como "poco inteligentes".



"Los otros tres quizás tienen sus últimas palabras. Para hablar como hablaron, con tanta falta de inteligencia y falta de criterio, es preferible que se callen. No tengo dudas de que está gente si está en la calle mata de nuevo", indicó Burlando.



Y agregó: "Esta actitud de Cinalli, su modo gestual, este analfabetismo emocional es realmente preocupante. Creo que lo que pasó, sabemos por qué pasó. La casa tiene mucho que ver en el presente de esta gente".



Por último, el letrado consideró que los peritos forenses de parte de la defensa que declararon hoy "se fueron aturdidos" y que "no sabían qué responder".